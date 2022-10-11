Суд в Волгограде отправил отчима-педофила в колонию на 17 лет





Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставил без удовлетворения жалобу 37-летнего отчима-педофила, который просил отменить ему приговор и прекратить уголовное дело.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, судом первой инстанции мужчина был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за надругательство над 13-летней падчерицей.

Судом установлено, что в апреле 2021 года, находясь в квартире тещи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством он изнасиловал 13-летнюю падчерицу. Происходящее подсудимый снимал на камеру своего мобильного телефона. Когда отчим уснул, девочка убежала. О произошедшем она сразу же рассказала маме и бабушке.

Вину он не признал, от дачи показаний отказался.

С приговором суда мужчина не согласился и обжаловал его. Он просил прекратить уголовное дело ввиду отсутствия в его действиях составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.131 (Изнасилование несовершеннолетней), ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осуждённого – без удовлетворения, - сообщила Вальковская.



