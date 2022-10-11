Суд в Волгограде отправил отчима-педофила в колонию на 17 лет

Расследования 11.10.2022 10:30
0
11.10.2022 10:30
Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставил без удовлетворения жалобу 37-летнего отчима-педофила, который просил отменить ему приговор и прекратить уголовное дело.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, судом первой инстанции мужчина был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за надругательство над 13-летней падчерицей.
Судом установлено, что в апреле 2021 года, находясь в квартире тещи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством он изнасиловал 13-летнюю падчерицу. Происходящее подсудимый снимал на камеру своего мобильного телефона. Когда отчим уснул, девочка убежала. О произошедшем она сразу же рассказала маме и бабушке.
Вину он не признал, от дачи показаний отказался.
С приговором суда мужчина не согласился и обжаловал его. Он просил прекратить уголовное дело ввиду отсутствия в его действиях составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.131 (Изнасилование несовершеннолетней), ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осуждённого – без удовлетворения, - сообщила Вальковская.
В Волгограде осудили мастера за махинации с премиями на оборонном заводе11.10.2022 12:28
Расследования 11.10.2022 12:28
Волгоградец хранил в квартире арсенал из гранат и взрывных устройств11.10.2022 12:14
Расследования 11.10.2022 12:14
В Волгоградской области рабочего фермы судят за поджог и убийство11.10.2022 11:10
Расследования 11.10.2022 11:10
Задержанный за взятку полковник УФСИН готовится идти под суд в Волгограде10.10.2022 14:51
Расследования 10.10.2022 14:51
В Волгограде двух подрядчиков фонда капремонта повторно осудят за хищение 45 млн рублей10.10.2022 10:36
Расследования 10.10.2022 10:36
СМИ: предполагаемый водитель грузовика до ЧП в Крыму возил груз в Камышин и Волгоград09.10.2022 08:07
Расследования 09.10.2022 08:07
Под Волгоградом жадный фермер не платил зарплату пятерым рабочим08.10.2022 10:45
Расследования 08.10.2022 10:45
МВД в Волгограде заподозрило мошенничество в работе ритуальной фирмы07.10.2022 19:49
Расследования 07.10.2022 19:49
В Волгограде 14 строителей лишили зарплаты после ареста счетов фирмы07.10.2022 15:57
Расследования 07.10.2022 15:57
В Волгоградской области семья срубила на дрова 21 дуб06.10.2022 19:24
Расследования 06.10.2022 19:24
В Волгограде группу экс-полицейских будут судить за слив данных из базы МВД06.10.2022 16:31
Расследования 06.10.2022 16:31
Жителя Тамбовской области осудят в Волгограде за обман с подменного номера06.10.2022 14:26
Расследования 06.10.2022 14:26
«Нагулялся и сам пришел»: в Волгоградской области нашли пропавшего подростка06.10.2022 10:25
Расследования 06.10.2022 10:25
Замминистра МВД Кравченко поздравил волгоградских сотрудников уголовного розыска05.10.2022 17:36
Расследования 05.10.2022 17:36
В Волгограде директор ООО «Альянс» год не платила зарплату водителю05.10.2022 15:42
Расследования 05.10.2022 15:42