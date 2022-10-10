Экономика

Домклик фиксирует рост сделок без ипотеки в сентябре

Экономика 10.10.2022 12:22 Новости компаний
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10.10.2022 12:22 Новости компаний


Аналитики Домклик отмечают рост сделок без ипотеки в Сбербанке — в сентябре их стало на 17% больше, чем в августе. Выросло и количество сделок с ипотекой - на 15%.
Неипотечные сделки — это сделки, в которых клиенты приобретают жилье за собственные деньги, без использования кредитных средств банка. При этом для регистрации сделок или проведения расчетов, клиенты пользуются электронными сервисами от Домклик, а сама сделка проходит в отделении банка. По данным Домклик, в сентябре объем неипотечных сделок в Сбербанке составил 19% от всех проведенных сделок. Москва, Московская область и Санкт-Петербург по-прежнему остаются лидерами по таким сделкам.
Чтобы приобрести жилье без ипотеки, достаточно записаться в любой из 4231 офисов Сбербанка по всей России, выбрав удобные дату и время. Это можно сделать онлайн на Домклик.
По данным аналитиков Домклик, в сентябре 2022 года лидерами по количеству сделок без ипотеки стали Москва (доля таких сделок составила 15,2% от общего числа сделок в Сбербанке), Московская область (доля неипотечных сделок – 11,4%), Санкт-Петербург (доля неипотечных сделок – 10%), Краснодарский край (доля неипотечных сделок – 5%) и Свердловская область (доля неипотечных сделок – 4,5%). В Сбере приобрести недвижимость без ипотеки безопасно и комфортно помогут компетентные менеджеры и удобные онлайн-сервисы Домклик.
Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:
По закону сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. «Сервис электронной регистрации» от Домклик позволяет сделать это онлайн — быстро и просто, не посещая МФЦ или Росреестр. А соблюдение финансовых условий договора для каждой стороны — как продавца, так и покупателя недвижимости — гарантирует «Сервис безопасных расчетов.

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