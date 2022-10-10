Клиенты банков ТКБ и Инвестторгбанка смогут инвестировать в паевые фонды УК «Открытие»

Экономика 10.10.2022 11:48
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10.10.2022 11:48
Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») запускает продажи открытых паевых инвестиционных фондов в сети банка ТКБ и Инвестторгбанка (банковская группа ТКБ).
Вслед за стратегиями доверительного управления клиенты ТКБ и Инвестторгбанка смогут приобрести паи фондов УК «Открытие»: «Открытие – Акции», «Открытие – Облигации», «Открытие – Сбалансированный» и нового фонда с регулярными выплатами – «Открытие – Сбалансированный Рантье».
Основные преимущества фондов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
• готовый портфель бумаг под управлением профессионалов (экономия времени клиентов);
• диверсификация рисков (риск распределяется сразу между несколькими финансовыми активами, а значит, снижение стоимости одних ценных бумаг компенсируется ростом других);
• низкий порог входа (от 5000 рублей) и доступность продуктов широкому кругу инвесторов;
• налоговые льготы (при владении паями более трёх лет суммы прибыли до 3 млн руб. не облагаются НДФЛ);
• прозрачность управления (структура стратегии и основные эмитенты фонда раскрываются на сайте УК «Открытие» ежедневно, обзоры рынка и комментарии управляющих публикуются на еженедельной основе).
Клиенты банковской группы ТКБ могут инвестировать в классические фонды УК «Открытие» (акции, облигации или смешанный вариант), а также в новый ПИФ с регулярными выплатами дохода на банковский счет клиента – «Открытие – Сбалансированный Рантье».
Купить паи фондов УК «Открытие» клиенты ТКБ и Инвестторгбанка могут в любом из отделений банков.
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
— Мы рады предложить клиентам ТКБ и Инвестторгбанка один из самых удобных и, главное, надежных инструментов инвестирования – паевые фонды. Фонды УК «Открытие» – это готовое инвестиционное решение под управлением профессионалов, которое позволит клиентам получить максимальный результат от вложений и сэкономить время. Более того, мы считаем, что сейчас один из самых привлекательных моментов для входа в рынок, так как акции многих компаний существенно недооценены. Приобретая паи сегодня, дальновидные инвесторы смогут не только сохранить средства от инфляции, но и получить доход от участия в росте российского фондового рынка.
Роман Жуков, руководитель розничного блока ТКБ:
— Рынок инвестиций сейчас отличает потенциал для роста. ТКБ традиционно старается предложить одни из наиболее конкурентных и привлекательных условий на рынке классических депозитов. Для клиентов с бОльшим аппетитом к доходности нам кажется важным предоставить инвестиционные инструменты надежного и профессионального участника рынка в рамках обслуживания в привычном клиенту банке.
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