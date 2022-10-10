Экономика

Клиенты банков ТКБ и Инвестторгбанка смогут инвестировать в паевые фонды УК «Открытие»

Экономика 10.10.2022 11:48
0
10.10.2022 11:48


Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») запускает продажи открытых паевых инвестиционных фондов в сети банка ТКБ и Инвестторгбанка (банковская группа ТКБ).
Вслед за стратегиями доверительного управления клиенты ТКБ и Инвестторгбанка смогут приобрести паи фондов УК «Открытие»: «Открытие – Акции», «Открытие – Облигации», «Открытие – Сбалансированный» и нового фонда с регулярными выплатами – «Открытие – Сбалансированный Рантье».
Основные преимущества фондов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
готовый портфель бумаг под управлением профессионалов (экономия времени клиентов);
диверсификация рисков (риск распределяется сразу между несколькими финансовыми активами, а значит, снижение стоимости одних ценных бумаг компенсируется ростом других);
низкий порог входа (от 5000 рублей) и доступность продуктов широкому кругу инвесторов;
налоговые льготы (при владении паями более трёх лет суммы прибыли до 3 млн руб. не облагаются НДФЛ);
прозрачность управления (структура стратегии и основные эмитенты фонда раскрываются на сайте УК «Открытие» ежедневно, обзоры рынка и комментарии управляющих публикуются на еженедельной основе).  
Клиенты банковской группы ТКБ могут инвестировать в классические фонды УК «Открытие» (акции, облигации или смешанный вариант), а также в новый ПИФ с регулярными выплатами дохода на банковский счет клиента – «Открытие – Сбалансированный Рантье».
Купить паи фондов УК «Открытие» клиенты ТКБ и Инвестторгбанка могут в любом из отделений банков.
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
Мы рады предложить клиентам ТКБ и Инвестторгбанка один из самых удобных и, главное, надежных инструментов инвестирования – паевые фонды. Фонды УК «Открытие» – это готовое инвестиционное решение под управлением профессионалов, которое позволит клиентам получить максимальный результат от вложений и сэкономить время. Более того, мы считаем, что сейчас один из самых привлекательных моментов для входа в рынок, так как акции многих компаний существенно недооценены. Приобретая паи сегодня, дальновидные инвесторы смогут не только сохранить средства от инфляции, но и получить доход от участия в росте российского фондового рынка.
Роман Жуков, руководитель розничного блока ТКБ:
Рынок инвестиций сейчас отличает потенциал для роста. ТКБ традиционно старается предложить одни из наиболее конкурентных и привлекательных условий на рынке классических депозитов. Для клиентов с бОльшим аппетитом к доходности нам кажется важным предоставить инвестиционные инструменты надежного и профессионального участника рынка в рамках обслуживания в привычном клиенту банке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.10.2022 12:22
Экономика 10.10.2022 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.10.2022 10:24
Экономика 10.10.2022 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2022 17:52
Экономика 07.10.2022 17:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2022 15:59
Экономика 07.10.2022 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2022 14:53
Экономика 07.10.2022 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2022 13:55
Экономика 07.10.2022 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2022 10:40
Экономика 07.10.2022 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2022 15:54
Экономика 06.10.2022 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2022 14:08
Экономика 06.10.2022 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2022 14:05
Экономика 06.10.2022 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2022 11:48
Экономика 06.10.2022 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2022 10:55
Экономика 06.10.2022 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2022 10:29
Экономика 06.10.2022 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2022 12:50
Экономика 05.10.2022 12:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.10.2022 11:01
Экономика 05.10.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:09
На братскую могилу в Волгограде вернули золотую звездуСмотреть фотографии
13:05
На маршрут №18 выпустили 5 автобусов вместо троллейбусов, о которых просили волгоградцыСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде по улице Родниковая потекли вонючие стокиСмотреть фотографии
12:18
Советы волгоградцам: что делать, чтобы после покупки жилья не наступил «конец света»Смотреть фотографии
11:49
Оглашен приговор заместителю мэра Волжского Виктору СухоруковуСмотреть фотографии
11:31
Бочаров распорядился оказать материальную помощь мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде двух подрядчиков фонда капремонта повторно осудят за хищение 45 млн рублейСмотреть фотографии
10:24
Школьники и студенты Поволжья представят проекты на региональном Демо-дне СбераСмотреть фотографии
10:07
Фургон Volkswagen устроил массовое ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:27
Учения фронтовых бомбардировщиков начались в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:53
"Что было у него в голове": главный тренер "Ротора" пообещал наказать двух игроков за безрассудную игруСмотреть фотографии
07:33
Росгидромет: в Волгоградской области ожидаются сильные дожди и ливниСмотреть фотографии
07:13
К теракту на Крымском мосту может быть причастна фирма из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:06
Волгоградцев призвали отдать десятую часть дохода в фонд СВОСмотреть фотографии
20:14
Улицу Хиросимы в Волгограде исписали цитатой из БиблииСмотреть фотографии
19:29
На юге Волгограда потушили аварийную двухэтажкуСмотреть фотографии
18:38
"Ничья как победа": волгоградский «Ротор» удержал опасное равновесие в матче с лидером второй лигиСмотреть фотографии
17:31
Выборы главы фонда капремонта Волгоградской области идут по плануСмотреть фотографии
16:00
Пропавшего под Волгоградом подростка-инвалида нашли на третьи суткиСмотреть фотографии
15:14
Волгоградцам показали «Когти дьявола» на грядкеСмотреть фотографии
14:27
Свершилось чудо: знаменитый недострой в Волжском купила предприниматель из ИжевскаСмотреть фотографии
13:36
Новорожденных в Волгограде и области ЗАГСы стали регистрировать удаленноСмотреть фотографии
12:39
Полосатое небо над Волгоградом вызвало бурю эмоций в соцсетяхСмотреть фотографии
11:24
В ДТП с автобусом в Волгоградской области пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
11:13
Водитель легковушки скончалась в больнице после лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом 29 добровольцев присоединились к поискам 17-летнего инвалидаСмотреть фотографии
10:14
С 10 октября в Волгоградской области пропадет телерадиосигналСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом третий день ищут пропавшего 17-летнего инвалидаСмотреть фотографии
08:43
Похолодание придет в Волгоградскую область через два дняСмотреть фотографии
08:07
СМИ: предполагаемый водитель грузовика до ЧП в Крыму возил груз в Камышин и ВолгоградСмотреть фотографии
 