Советы волгоградцам: что делать, чтобы после покупки жилья не наступил «конец света»





Зачастую собственники жилья после его продажи не задумываются о том, чтобы уведомить о сделке ресурсоснабжающие компании. Новые владельцы в свою очередь не торопятся с тем же вопросом умышленно или по незнанию. В итоге, как бы это ни было неприятно, долги за коммуналку ложатся на плечи старых хозяев. Как не допустить подобных ситуаций на конкретных примерах по просьбе ИА «Высота 102» рассказали эксперты ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Через полгода после продажи квартиры мне пришло уведомление о судебном деле в отношении меня из-за долгов за электроэнергию. При этом мы уже живем в другом городе. Как быть?

– Документы, подтверждающие смену собственника квартиры (покупка, продажа, вступление в наследство) могут поступить в ПАО «Волгограднергосбыт» только от самого жителя. Если таких документов нет, а за коммунальные услуги копятся долги, компания готовит заявление в суд на основе тех сведений, которые имеются в базе данных.

Чтобы обезопасить себя, продавцам достаточно своевременно предоставить документы о сделке в энергосбытовую организацию и получить справку о закрытии лицевого счета. Если вы находитесь в другом городе, ничего страшного: можно отправить документы через Личный кабинет на сайте компании или мобильное приложение в разделе «Заявки абонента». Также формат заявления размещён на сайте https://energosale34.ru/ . в разделе ПАО «Волгоградэнергосбыт»/Для дома/ Информация для абонентов/ Форматы заявлений.

Если на момент подачи документов заявление компании уже поступило в суд, на отзыв иска уйдет некоторое время.

Как быть в случае смерти родственников, на имя которых приходили квитанции? Недавно мы вступили в наследство.

– Смена фамилии собственника жилья в лицевом счете не происходит автоматически, из МФЦ или Росреестра информация в ПАО «Волгоградэнергосбыт» не поступает. В описанной ситуации, а также во всех случаях, когда необходимо внести изменения в данные, указанные в лицевом счете (количество прописанных и комнат, площадь жилого помещения и др) для передачи данных собственнику необходимо удобным для него способом подать документы, подтверждающие личность и право собственности, а также соответствующее заявление.

Направить документы можно через Личный кабинет на официальном сайте https://energosale34.ru или мобильное приложение, либо представить в сбытовом участке по месту жительства (адреса указаны на платежном документе и на сайте компании),

Планирую купить дом, но не исключаю, что у прежних хозяев могли быть долги за коммуналку. Как проверить эту информацию и убедиться, что после покупки не возникнет проблем и разбирательств с кредиторами?

– Проще всего запросить квитанции на оплату коммунальных услуг за прежние периоды. Задолженности в них быть не должно. Кроме того, можно сверить показания приборов учета, указанные в квитанции, с реальными показаниями на счетчике. Это нужно, чтобы предыдущий собственник накануне сделки не занизил показания, а новому не пришлось оплачивать то, что он еще не потребил.

Самый надежный способ – попросить продавца предоставить справку о закрытии лицевого счета от ПАО «Волгоградэнергосбыт». В документе должен быть удостоверен факт отсутствия задолженности, а также указаны последние показания прибора учета, по которым произведена оплата.



