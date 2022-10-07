УК «Открытие» упростила регистрацию в личном кабинете

Экономика 07.10.2022 14:53
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07.10.2022 14:53
Стать клиентом УК «Открытие» (входит в Группу банка «Открытие») и приобрести инвестиционные продукты теперь можно еще быстрее. Этого удалось достичь за счет упрощения процедуры регистрации в личном кабинете и улучшения логики процесса. Клиенты могут выбрать любой удобный для себя способ идентификации: авторизовавшись через портал Госуслуги.ру или предоставив персональные данные.
С 7 октября УК «Открытие» предлагает простой порядок действий по приобретению продуктов для новых клиентов, что позволяет пройти весь путь оформления намного быстрее и сэкономить время.
Изменения реализованы в результате масштабной работы команды УК «Открытие» по улучшению клиентского пути. Так, было проведено исследование, включавшее пользовательские тесты и интервью, на основе которых удалось выявить и устранить сложности, возникавшие при регистрации. Таким образом, теперь инвесторам предложен новый удобный функционал с использованием лучших практик.
УК «Открытие» предоставляет клиенту все доступные варианты идентификации, что позволяет приобретать продукты компании вне зависимости от того, есть ли у инвестора подтвержденная запись на Госуслугах.
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»(«Открытие Инвестиции»):
– Мы понимаем, что иногда очень сложно сделать первый шаг в мир инвестиций. И если в самом начале пути клиент сталкивается с дополнительными преградами, он может на долгое время отказаться от идеи приобретения инвестиционных продуктов.
Мы хотим поддержать клиентов в стремлении инвестировать и окружить их заботой с самого первого дня. Поэтому, использовав лучшие практики, мы существенно упростили регистрацию, сделали ее быстрой и понятной. Для нас этот шаг является визитной карточкой, мы идем в ногу со временем и постоянно совершенствуемся, предоставляя своим клиентам максимально комфортный сервис.
Также напоминаем, что, инвестируя средства в любой открытый паевой инвестиционный фонд УК «Открытие» до конца октября, все клиенты получат промокод на 3 бесплатные книги на сайте издательства «МИФ».
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