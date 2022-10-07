Общество 07.10.2022 14:25 Новости компаний
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07.10.2022 14:25 Новости компаний
Ученики и родители из 117 школы Красноармейского района Волгограда побывали с экскурсией на комбинате готового питания ООО “Виво Маркет”. Компания является организатором услуги в столовой школы. В сентябре в новом образовательном учреждении состоялась презентация-дегустация нового меню от оператора питания. После дегустации многие ученики и родители захотели посмотреть, где и в каких условиях производится продукция, из которой потом готовят на пищеблоке, познакомиться с процессом на всех этапах.
Участники мероприятия прошли по всем цехам, с интересом задавали вопросы о нюансах, связанных с организацией работы пищевого предприятия. Шестиклассники с удовольствием наблюдали за магией превращения отдельных ингредиентов в привычные и любимые продукты из школьной столовой.
– Сегодня я видела как делают булочки для хот догов, как готовятся маффины. Когда зашли в универсальный цех, там очень вкусно пахло хлебом”, – рассказала ученица 6Б класса Мария Бутенко.
– Кругом все чисто, оборудование на высшем уровне, вкусно пахнет. Я уверена, что что это так же вкусно кушать. У меня двое детей учатся в 117 школе. Младшему сыну нравятся каши, старшая предпочитает булочки. Говорит, очень вкусно, ничего не оставляет, – поделилась мама учеников МОУ СШ №117 Ирина Мирошникова.
– Сегодня нам показали производство от сырья и до самой выгрузки. Мне очень понравилось, что работникам удобно выполнять свои обязанности. Современное оборудование, вокруг царит тишина, покой, чистота. Я сама работник производства, и для меня это очень много значит. Мне бы хотелось, чтобы и на предприятии где я работаю, была такая же высокая культура производства, – рассказала мама учениц МОУ СШ №117 Олеся Михайлова.
Участники экскурсии отметили, что и питание в столовой 117 школы организовано так же хорошо, как и производственные процессы на комбинате. Школьную столовую ежедневно посещают более 750 человек, из них порядка 600 учеников получают льготное питание, а 150 воспитанников горячее питание за родительскую плату.
– Мне очень нравится питание в столовой. Оно сытное, вкусное, особенно мне нравятся котлеты. Из буфетной продукции я предпочитаю пончики и печенье “Песочный домик”. В столовой чисто и опрятно. Я никогда не видела у нас колотых или грязных тарелок. Повара наши тоже молодцы, они все очень аккуратно делают, – поделилась своими наблюдениями ученица 6б класса МОУ СШ №117 Виктория Авагина.
ООО «Виво Маркет» – это компания, которая открыта для всех. Только за прошлый учебный год в цехах комбината побывали более 600 человек. Для того, чтобы изучить спрос, получить обратную связь от клиентов, компания регулярно проводит встречи с детьми и родителями в различных форматах.
– Нам крайне важно на каждой экскурсии узнавать, а как это у людей на месте? Как им то, что готовит столовая? Как им буфетная продукция, соответствует ли то, что они пробуют на комбинате тому, что есть в столовой?, – прокомментировала генеральный директор ООО “Виво Маркет” Мария Иванова, – Сегодня отзывы о питании и о буфетной продукции были положительными. Но мы понимаем, что вкусы у всех разные. И мы не можем, к сожалению, узнать, понять, предвосхитить вкусовые потребности каждого человека. Поэтому на каждой экскурсии мы делимся своими контактами. Я даю свои личные контакты и говорю, что вы всегда можете позвонить, написать нам в соцсетях, оставить свой отзыв по специальной форме, и наши специалисты, либо лично я отреагируем на тот запрос, который поступает от клиента, либо школы.
Сайт компании: https://vivomarket.ru/
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