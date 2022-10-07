Банк «Открытие»: 76% родителей в ЮФО считают уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы учить детей





94% родителей Южного федерального округа считают финансовую грамотность важным показателем уровня образования современного молодого человека. 84% поддерживают появление в обязательной школьной программе уроков финансовой грамотности. 49% полагают, что начинать учить детей финансовой грамотности лучше всего с 6-7 лет. Таковы результаты опроса* родителей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста, проведенного банком «Открытие совместно с журналом «Семья и школа».

52% опрошенных постоянно, несколько раз в неделю рассказывают детям о том, как правильно распоряжаться финансами. 38% делают это время от времени, не чаще раза в месяц. 6% - редко, поскольку не видят в этом необходимости. 5% никогда не рассказывают, потому что их дети еще маленькие.

49% респондентов назвали идеальным возрастом для начала обучения детей основам финансовой грамотности 6-7 лет. 31% полагают, что нужно начинать еще раньше, с детского сада – в возрасте 4-5 лет. 19% за начало обучения финансовой грамотности с подросткового возраста, в 12-14 лет. Лишь 1% родителей считают, что учить финансовой грамотности не нужно и дети, став взрослыми, научатся сами.

Почти все родители по результатам исследования назвали финансовую грамотность важным показателем уровня образования современного молодого человека, особенно в условиях увеличивающихся рисков мошенничества. При этом 76% родителей считают собственный уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы учить ее основам своих детей. Почти каждый второй (48%) респондент положительно относится к появлению уроков финансовой грамотности в обязательной школьной программе. Еще 36% полностью поддерживают это решение.

По результатам опроса 68% родителей не против, чтобы их дети зарабатывали деньги еще в школьные годы, если получится. По мнению 31% родителей, в школьные годы нужно учиться, а не зарабатывать деньги. 1% сообщили, что их дети школьного возраста уже зарабатывают деньги.

В ЮФО все 100% родителей хотели бы, чтобы дети во взрослом возрасте были финансово успешнее их самих (86% ответили «определенно да», 14% «скорее да»).

50% сообщили, что у их ребенка уже есть банковская карта. У 38% участников опроса дети не имеют карт и банковских счетов. При этом 13% пользуются небанковской картой школьника для оплаты в школе.

32% опрошенных полагают, что ребенок может иметь возможность тратить деньги по собственному усмотрению с 7-10 лет, еще 23% - с 10-13 лет, 24% - с 13-16 лет. 9% готовы предоставить такое право с 17 лет и позже. 7% - как только ребенок начнет сам зарабатывать. При этом 6% родителей считают, что можно позволять тратить деньги по собственному усмотрению даже ребенку младше 7 лет.

По мнению 20%, старшекласснику (13-16 лет) достаточно до 1500 рублей карманных денег в месяц. 38% оценили эту сумму в 1500-3000 рублей. 25% назвали сумму 3-5 тысяч рублей в месяц, 14% - 5-10 тысяч рублей, 3% - свыше 10 тысяч рублей в месяц.

74% опрошенных сообщили, что их дети не сталкивались со случаями финансового мошенничества. 14% - что сталкивались, но мошенники не смогли нанести финансовый ущерб. 7% не знают о таких случаях с их детьми. У 6% дети теряли деньги из-за действий финансовых мошенников.

*Опрос проведен банком «Открытие» 19-25 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян с детьми в городах с населением более 100 тысяч человек.