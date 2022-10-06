Экономика 06.10.2022 14:05
0
06.10.2022 14:05
Клиентам Банка Уралсиб доступна возможность внесения наличных с использованием бизнес-карт в банкоматах сторонних банков. Операцию можно совершить в устройствах с функцией приема наличных Банка ВТБ (ПАО), Банка ФК «Открытие», «Тинькофф Банка», «Альфа-банка». При использовании карт «Мир» комиссия за внесение наличных сторонними банками не взимается.
Зачисление внесенной суммы будет производиться на расчетный счет клиента (счет, установленный в качестве счета для «самоинкассации» в соответствии с заявлением клиента).
Бизнес-карта Мир Business от Банка Уралсиб – удобный инструмент для ведения бизнеса. С ней вы можете снимать наличные средства и пополнять расчетный счет путем внесения денежных средств в банкоматах Уралсиба и других банков, совершать покупки в интернете с использованием реквизитов карты, а также оплату товаров и услуг с помощью своих мобильных устройств на базе Android (телефон, планшет, часы) – добавив карту в приложение Mir Pay / Samsung Pay.
Бизнес-картой Мир Business можно расплачиваться на всей территории России.
Карту можно заказать в мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн или обратившись в ближайший офис Банка Уралсиб, обслуживающий бизнес-клиентов. Более подробную информацию о бизнес-карте «Мир», а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Вкусно и познавательно: «Сады Придонья» презентовали уникальный экскурсионный маршрут06.10.2022 15:54
Экономика 06.10.2022 15:54
«Открытие Авто»: китайские и отечественные авто дешевели в сентябре активнее остальных06.10.2022 14:08
Экономика 06.10.2022 14:08
Жители Поволжья используют POS-кредиты Сбера на образование06.10.2022 11:48
Экономика 06.10.2022 11:48
Банк «Открытие» поздравил страховые компании группы с Днем страховщика06.10.2022 10:55
Экономика 06.10.2022 10:55
ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 2 млрд рублей06.10.2022 10:29
Экономика 06.10.2022 10:29
Сбер увеличил выдачу ипотеки в 2,8 раза05.10.2022 12:50
Экономика 05.10.2022 12:50
«Открытие Авто»: в августе на покупку новых автомобилей россияне потратили на 19% больше, чем в июле – 84 млрд рублей05.10.2022 11:01
Экономика 05.10.2022 11:01
Более 80 преподавателей Поволжья прошли обучение в Летней цифровой школе «Sber U Digital Summer»05.10.2022 10:15
Экономика 05.10.2022 10:15
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в сентябре05.10.2022 09:31
Экономика 05.10.2022 09:31
В Волгоградской области отремонтировали воздушную линию, питающую электроэнергией водопровод05.10.2022 09:19
Экономика 05.10.2022 09:19
Открыт приём заявок в школьный акселератор Cбера04.10.2022 14:43
Экономика 04.10.2022 14:43
Банк «Открытие» запускает рефинансирование автокредитов по ставке от 7,5% годовых04.10.2022 14:21
Экономика 04.10.2022 14:21
Клуб «Art of life» банка «Открытие» провел творческую встречу с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным04.10.2022 13:06
Экономика 04.10.2022 13:06
В Волгоградской области в 2,5 раза вырос спрос на POS-кредиты Сбера04.10.2022 12:51
Экономика 04.10.2022 12:51
Сбербанк в Волгограде проводит обучающие тренинги для риелторов региона04.10.2022 10:43
Экономика 04.10.2022 10:43