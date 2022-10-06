Экономика

Клиенты Банка Уралсиб могут вносить наличные на счет в банкоматах сторонних банков с бизнес-картой

Экономика 06.10.2022 14:05
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06.10.2022 14:05



Клиентам Банка Уралсиб доступна возможность внесения наличных с использованием бизнес-карт в банкоматах сторонних банков. Операцию можно совершить в устройствах с функцией приема наличных Банка ВТБ (ПАО), Банка ФК «Открытие», «Тинькофф Банка», «Альфа-банка». При использовании карт «Мир» комиссия за внесение наличных сторонними банками не взимается.
Зачисление внесенной суммы будет производиться на расчетный счет клиента (счет, установленный в качестве счета для «самоинкассации» в соответствии с заявлением клиента). 
Бизнес-карта Мир Business от Банка Уралсиб – удобный инструмент для ведения бизнеса. С ней вы можете снимать наличные средства и пополнять расчетный счет путем внесения денежных средств в банкоматах Уралсиба и других банков, совершать покупки в интернете с использованием реквизитов карты, а также оплату товаров и услуг с помощью своих мобильных устройств на базе Android (телефон, планшет, часы) – добавив карту в приложение Mir Pay / Samsung Pay.  
Бизнес-картой Мир Business можно расплачиваться на всей территории России.
Карту можно заказать в мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн или обратившись в ближайший офис Банка Уралсиб, обслуживающий бизнес-клиентов. Более подробную информацию о бизнес-карте «Мир», а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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