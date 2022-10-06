ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 2 млрд рублей

Экономика 06.10.2022 10:29
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06.10.2022 10:29
ВТБ за время действия госпрограммы автокредитования предоставил финансирование более 3,5 тысячи заемщиков. Общий объем льготных сделок в банке составил свыше 2,3 млрд рублей.
По условиям госпрограммы, клиенты могут приобрести со скидкой машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей со скидкой. Дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составляет 25%, для остальных субъектов — 20%.
Воспользоваться льготными условиями могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, заемщики, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Госпрограмма также распространяется на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).
Приобрести с господдержкой возможно такие марки, как Haval, Lada, УАЗ и ГАЗ.
— Включение в периметр льготной программы марки Haval позволило охватить большее количество потенциальных заемщиков и поддержать клиентов, планирующих купить новое транспортное средство. Сегодня автомобили из КНР по характеристикам практически не уступают другим зарубежным брендам – они отвечают всем современным стандартам безопасности, обладают высоким качеством сборки, а покрытие кузова адаптировано под российские климатические условия, при этом они более доступны по цене. Среди китайских брендов Haval – одна из наиболее популярных марок на отечественном автомобильном рынке, мы также видим ее востребованность среди заемщиков банка. За первую неделю работы по новым условиям госпрограммы ВТБ получил на покупку таких машин около 400 заявок почти на 480 млн рублей, — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.
Подать заявку на автокредит ВТБ с господдержкой клиенты могут в любом автосалоне, реализующем указанные транспортные средства. Получение средств в банке возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Средства доступны на срок до 7 лет.
Медицинским работникам необходимо подтвердить принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений к государственной или муниципальной образовательной организации. Для подтверждения трейд-ин требуется предоставить документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счёт покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.
ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам восьми месяцев 2022 года заемщики провели в банке свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей.
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