Экономика

В Волгоградской области в 2,5 раза вырос спрос на POS-кредиты Сбера

Экономика 04.10.2022 12:51 Новости компаний
0
04.10.2022 12:51 Новости компаний


В Сбербанке отмечают рост популярности POS-кредитов в Волгоградской области. За 8 месяцев 2022 года жители региона взяли их больше в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Всего в регионах Поволжья с января по август 2022 года количество POS-кредитов превысило 6,8 тысяч.  В среднем размер POS-кредита в Поволжье составляет около 40 тыс. рублей, а срок погашения – около 10 месяцев.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«В Волгоградской области такая банковская услуга, как POS-кредитование востребована клиентами Сбербанка. Сервис позволяет оформить покупку дорогостоящей вещи в рассрочку в магазинах-партнерах банка за несколько минут. При этом торговые организации могут повысить товарооборот, благодаря привлечению покупателей, а потребители  сразу приобретают необходимый товар».
 «Покупай со Сбером» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. POS-кредит можно оформить непосредственно в торговых точках и онлайн. Удобство сервиса в том, что клиенты могут прямо на кассе торгового центра или магазина оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнёров банка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
04.10.2022 14:21
Экономика 04.10.2022 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2022 13:06
Экономика 04.10.2022 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2022 10:43
Экономика 04.10.2022 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2022 09:57
Экономика 04.10.2022 09:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2022 16:26
Экономика 03.10.2022 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2022 14:59
Экономика 03.10.2022 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2022 14:25
Экономика 03.10.2022 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2022 11:39
Экономика 03.10.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.10.2022 10:12
Экономика 03.10.2022 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2022 08:09
Экономика 03.10.2022 08:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.10.2022 10:42
Экономика 01.10.2022 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 15:17
Экономика 30.09.2022 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 13:07
Экономика 30.09.2022 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 12:49
Экономика 30.09.2022 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2022 11:25
Экономика 30.09.2022 11:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:06
Работник банка обманом забрал у волгоградца кредитную иномаркуСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области вернулись домой 379 ошибочно мобилизованныхСмотреть фотографии
14:37
«Призвали ошибочно»: хромого мужчину демобилизовали с полигона под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:35
ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традицийСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде креатив с эротикой в сети суши оценили в 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:30
Бочаров: Волгоградская область выполнила задачи первого этапа частичной мобилизацииСмотреть фотографии
13:29
И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
13:17
Подростки угнали у волгоградца ржавый автомобильСмотреть фотографии
12:44
Наводчики и механики-водители: в Волгограде на обучение отправили еще одну команду мобилизованныхСмотреть фотографии
12:08
Всего 78: коронавирус стремительно исчезает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
«Росгосстрах» продлил акцию с выгодой до 25% при страховании жильяСмотреть фотографии
12:00
Жителей Волгоградской области набирают онлайн для участия в СВОСмотреть фотографии
11:59
Дело в отношении юных жителей Свердловской области передали в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
«Волгоградэнергосбыт» помогает решать проблемы потребителей в досудебном порядкеСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области пик простуд пошел на спадСмотреть фотографии
10:38
В Волжском политехникуме открылась первая в регионе горная специальностьСмотреть фотографии
10:29
«Настаивал на бездействии»: в Волжском горсуде огласят приговор заместителю мэра Виктору СухоруковуСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцы могут обжаловать частичную мобилизацию через «Госуслуги»Смотреть фотографии
09:21
Военные под Волгоградом обеспечили командиров спецсвязьюСмотреть фотографии
09:02
Пара из Волгоградской области срочно поженилась перед мобилизацией отца двоих детейСмотреть фотографии
08:32
Подозрительное молоко волгоградского завода запретили поставлять в другие государстваСмотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области впервые после пандемии снова пройдет грибной чемпионатСмотреть фотографии
20:43
Бессонные ночи предрекли метеозависимым волгоградцам 4 и 5 октябряСмотреть фотографии
20:17
Волгоградцев предупредили о проблемах при просмотре любимых сериаловСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде заканчивается сезон фонтановСмотреть фотографии
19:25
Управляющая компания обрекла волгоградцев на выживание без воды и соседство с бомжамиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
Для участников субботников в Волгоградской области установили призовой фонд в 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:53
«Чтобы попасть в салон, сначала нужно выжить»: пассажиры просят наказать водителей автобусов в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Житель Кемерово «изранил» ножом 6 машин в центре Волгограда: видеоСмотреть фотографии
17:51
Последний бой генерал-майора Глазкова воссоздадут на главной высоте РоссииСмотреть фотографии
 