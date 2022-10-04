В Волгоградской области в 2,5 раза вырос спрос на POS-кредиты Сбера

Экономика 04.10.2022 12:51 Новости компаний
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04.10.2022 12:51 Новости компаний
В Сбербанке отмечают рост популярности POS-кредитов в Волгоградской области. За 8 месяцев 2022 года жители региона взяли их больше в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в регионах Поволжья с января по август 2022 года количество POS-кредитов превысило 6,8 тысяч. В среднем размер POS-кредита в Поволжье составляет около 40 тыс. рублей, а срок погашения – около 10 месяцев.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«В Волгоградской области такая банковская услуга, как POS-кредитование востребована клиентами Сбербанка. Сервис позволяет оформить покупку дорогостоящей вещи в рассрочку в магазинах-партнерах банка за несколько минут. При этом торговые организации могут повысить товарооборот, благодаря привлечению покупателей, а потребители сразу приобретают необходимый товар».
«Покупай со Сбером» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. POS-кредит можно оформить непосредственно в торговых точках и онлайн. Удобство сервиса в том, что клиенты могут прямо на кассе торгового центра или магазина оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнёров банка.
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