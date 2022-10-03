Экономика 03.10.2022 10:12
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03.10.2022 10:12
«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил новый продукт «Мультибренд АСП» для кредитования дилеров на покупку автомобилей с пробегом.
Программа предусматривает финансирование дилеров путем предоставления возобновляемых кредитных линий на приобретение автомобилей с пробегом (АСП) у физических лиц и организаций с целью их дальнейшей реализации в автосалонах.
Срок финансирования 18 месяцев, период выборки лимита – 12 месяцев. Процентная ставка и сумма лимита определяются индивидуально и зависят от финансовых показателей заемщика. Процедура оценки и анализа автомобилей значительно сокращена за счет использования банком специализированного онлайн-сервиса оценки рыночной стоимости АСП.
— Вторичный авторынок динамично развивается в последние несколько лет и имеет потенциал к дальнейшему росту. Мы оперативно реагируем на потребности наших партнеров и предлагаем уникальный для рынка, надежный инструмент, который позволит сэкономить время и обеспечить финансирование автодилеров на выгодных условиях, — отметила директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева.
В рамках кредитной программы для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга – в конце срока. Возможно досрочное погашение на полную сумму АСП, приобретенного за счет кредитных средств.
Более подробно с условиями продукта «Мультибренд АСП» можно ознакомиться на сайте банка.
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