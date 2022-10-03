Общество

Мобилизованных учат стрелять по мишеням на полигоне под Волгоградом

Общество 03.10.2022 09:39
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03.10.2022 09:39



Занятия по огневой подготовки проходят на полигоне Прудбой в Волгоградской области мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, учебные стрельбы проходят по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника на расстояниях от 300 до 900 метров.



Используется все штатное вооружение, включая автоматы АК-74М, АКС-74, АК-12, 7,62-мм пулеметы ПКПМ, а также ручные противотанковые гранатометы РПГ-7.
Помимо этого, опытные инструкторы из числа офицерского состава мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), обучают призванных из запаса граждан навыкам тактической медицины, инженерной подготовки и другим основам военного дела.



- В ходе занятий особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовке каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки, - сообщили в пресс-службе округа.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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