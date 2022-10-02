Лето в сентябре: какие редкие имена дают волгоградцы детям

В Волгоградской области стало известно, какими именами предпочитали называть новорожденных в сентябре. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление ЗАГС регионального комитета юстиции, среди редких имен встречались Лето и Дейси.

— Самые распространенные имена, которыми волгоградцы предпочитали называть мальчиков — Александр, Артем, Максим, Матвей, Михаил, Иван, — рассказали информагентству в профильном комитете. — Девочек чаще называли Аннами, Верониками, Викториями, Евами и Мариями.

Уточняется, что регистрировались и редкие имена. У мальчиков — Добромир, Захарий, Лето, Макей, Матфей, Нарсес. У девочек в лидерах — Алексия, Беатриса, Ведана, Версавия, Дейси, Мальвина.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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