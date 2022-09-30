Сады Придонья увеличили производственные мощности

Экономика 30.09.2022 15:17
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30.09.2022 15:17
Компания «Сады Придонья» провела завершающий этап модернизации на производственной площадке в Волгоградской области.
В 2021 году в компании «Сады Придонья» было принято важное решение о модернизации перерабатывающей площадки в Садах Придонья с целью увеличения производственных мощностей по переработке яблок и производству концентрированных соков. В связи с этим компания заключила контракт с компанией Bucher о поставке необходимого оборудования. Проект был реализован в полном объеме в этом году.
- Четыре года назад в цехе переработки мы провели серьезную строительную реконструкцию и установили новейшее оборудование, в результате чего завод стал перерабатывать до 750 тонн яблок в сутки и 200 тонн вишни, - говорит первый вице-президент по производству Иван Самохин. – Но прошлая модернизация не затронула блок, в котором находилась вакуумно-выпарная установка. В этом году прежняя установка была заменена на более мощную.
Благодаря новой вакуумно-выпарной установке увеличилась мощность производства яблочного концентрированного сока с 30 до 70 тонн в сутки готового продукта.
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