В 2022 году сотрудники Сбера помогли вернуть домой 133 потерявшихся человека

Общество 30.09.2022 12:45 Новости компаний
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30.09.2022 12:45 Новости компаний
В рамках проекта «Островок безопасности» сотрудники Сбера с начала 2022 года помогли вернуть в семьи 133 потерявшихся человека. Преимущественно это пожилые люди — 95 человек.
Проект «Островок безопасности» был запущен Сбером совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» в 2018 году для помощи потерявшимся детям. Но, как показала практика, гораздо чаще в поддержке нуждаются пожилые люди: дезориентированные в пространстве, они не могут самостоятельно найти свой дом и родных. Они приходят в офис Сбера (либо их приводят неравнодушные прохожие), где на них сразу же обращают внимание сотрудники банка.
Каждый сотрудник Сбера проходит подготовку, как действовать, если в отделении оказывается потерявшийся или дезориентированный человек. Своевременная помощь таким людям — основная задача проекта. Сотруднику необходимо связаться с «ЛизаАлерт» для поиска родных, внимательно выслушать специалиста и строго выполнять его рекомендации. Главное — успокоить человека и присмотреть за ним до приезда родственников, добровольцев, сотрудников полиции или скорой помощи.
- Офисы Сбера есть во многих населённых пунктах нашей страны, их легко узнать благодаря характерной зеленой символике. Поэтому мы решили, что они могут стать такими «островками безопасности» для потерявшихся и дезориентированных людей. 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Помните, что люди старшего возраста нуждаются в заботе и внимании не только в этот день. Если у вас есть пожилой родственник или маленький ребёнок, расскажите им, что они могут прийти в любой офис Сбера, если потерялись, и им обязательно помогут. Всего с момента запуска проекта через офисы Сбера домой вернулись более 450 человек, - рассказал Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.
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