В Волгограде 14-летняя школьница умерла от неизвестного вещества

В Красноармейском районе Волгограда накануне скончалась 14-летняя школьница. Как стало известно ИА «Высота 102», девочке стало плохо после прогулки с друзьями.

— Вечером 29 сентября девочка-подросток вместе с сестрой и своими друзьями гуляла во дворе, — рассказал собственный источник информагентства в экстренных службах. — Около одного из домов по улице Саушинской в Заканалье подростки нашли «закладку» с наркотическим веществом. Несовершеннолетние решили попробовать наркотики. После 14-летняя девочка вместе с сестрой вернулась домой.

Наш собеседник уточнил, что ночью школьнице стало плохо. Несовершеннолетняя начала тяжело дышать и потеряла сознание. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть подростка.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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