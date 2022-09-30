Банк «Открытие» увеличил до года срок вклада «Первый» под 8% годовых

Экономика 30.09.2022 10:33
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30.09.2022 10:33
С 1 октября клиенты банка «Открытие» смогут оформить рублевый вклад «Первый» под 8% годовых сразу на год. Это позволит сберегателям зафиксировать повышенную доходность по депозиту на более долгий период. Для сравнения, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков по итогам второй декады сентября составляла 6,74% годовых.
Ранее открыть вклад «Первый» клиенты могли на три месяца. Увеличение срока вклада до года позволит сберегателям получать гарантированный высокий доход в четыре раза дольше.
Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей, максимальная – 3 миллиона рублей. Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно. Максимальная доходность – 8% годовых доступна при получении процентов по окончании вклада.
Предложение действует для новых сберегателей, у которых на 31 августа 2022 года в «Открытии» на вкладах и накопительных счетах было размещено не более 50 тысяч рублей.
В поддержку вклада «Первый» банк провел рекламную кампанию на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах с амбассадорами «Открытия» – народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.
Оформить вклад можно как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».
Более подробно с условиями вклада «Первый» можно ознакомиться на сайте банка.
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