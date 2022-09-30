Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

Экономика 30.09.2022 10:45
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30.09.2022 10:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в сентябре 2022 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 10 программ – кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.
При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали предложения банков из Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 01.02.2022.
При ранжировании продуктов учитывались не только ключевые параметры – значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, сумма ежемесячных платежей, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, условия досрочного погашения, отсутствие скрытых комиссий и другие.
Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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