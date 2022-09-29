Банк «Открытие» повысил доходность по вкладам





Банк «Открытие» повысил процентные ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов сроком от года.

Повышение составило до 0,8 процентных пунктов.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, достигает 7,5% годовых при размещении средств на полтора или два года во вклад «Надежный партнер» и получении процентов в конце срока.

Ставка 7,5% годовых также доступна по вкладу «Надежный» премиальным клиентам банка.

Банк установил одну из самых привлекательных на рынке ставок и по наиболее популярному среди клиентов вкладу на срок в 1 год — до 7,4% годовых.

Ставка для клиентов без статуса достигает 7,3% годовых на сроках полтора и два года, и 7,2% годовых при размещении средств на год.

Все вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».