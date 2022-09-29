







В Волгограде прошёл онлайн-форум для представителей малого бизнеса СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса», который организовал Сбер. К мероприятию подключилось около 87 тысяч человек.

Спикерами форума в Волгограде стали известный российский маркетолог Игорь Манн, эксперт по переговорам и активным продажам Руслан Баликов, интернет-маркетолог, эксперт по увеличению конверсии Ильяна Левина. Мероприятие открыла Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка.













Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Знания – были и остаются важнейшим локомотивом нашего развития. Имея в арсенале релевантные знания, мы обретаем большую свободу в принятии решений. Благодаря им мы начинаем видеть новые возможности там, где ранее их не замечали. Форум СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» — это большая коллаборация актуальных бизнес-сервисов, профильных экспертов и известных предпринимателей. Участие в форуме — это отличная возможность получить действительно работающие советы и на примере разбора региональных кейсов повысить эффективность бизнеса. Мы, как Сбербанк, в свою очередь, будем рады поддержать прорывные решения наших клиентов».





В ходе форума признанные эксперты не только выступили перед участниками мероприятия, но и проанализировали реальный региональный бизнес двух предпринимателей: косметологическую клинику «Ю клиник» и кофейню-кондитерскую SO SO COFFEE. К каждому разбору кейсов эксперты подошли детально и рекомендовали практические советы для дальнейшего развития бизнеса в том числе в части его масштабирования, привлечения и удержания клиентов, повышения уровня дохода и др.





Андрей Емельянов, один из руководителей косметологической клиники:

«Моё участие в форуме – это реально крутой опыт. Рекомендации и практические советы экспертов, например, по развитию личного бренда уверен, помогут нашему семейному бизнесу достичь поставленных целей. Благодарю региональное отделение Сбербанка за предоставленную возможность узнать много нового и полезного».





Олег Долинкин, владелец региональной кофейни:

«Я ощутил перезагрузку, посмотрел на мой бизнес с другой стороны. Экспертный взгляд извне помог определить точки роста моего дела. Планирую воспользоваться советами по дальнейшему развитию кофеен в нашем городе. Надеюсь, что волгоградские предприниматели на моём примере получили профессиональные советы от известных экспертов».





Запись трансляции форума СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» можно посмотреть по ссылке.



