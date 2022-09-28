«Не боятся только дураки»: два десятка мобилизованных волжан отправили в части

Из Волжского в воинские части Волгоградской области сегодня, 28 сентября, отправили новую команду мобилизованных. Там бойцам должны выдать форму, распределить по подразделениям и направить на переподготовку.
О том, с какими чувствами они уезжают от своих родных, и что для них значит СВО — в материале ИА «Высота 102».
Через сотрудников военкомата, журналистов и провожающих спокойно проходит мужчина в военной экипировке. По его взгляду можно понять, что мужчина настроен решительно и компромиссы явно придуманы не для него.
— Ребят, ну, какие могут быть вопросы. Сами знаете, куда едем, — коротко бросает военный.
Чуть поодаль стоит мужчина в черной куртке. Он «добивает» сигарету и останавливает взгляд на журналистах.
— Говорить ничего не буду.
— Почему?
— Нет настроения… А хотя давай! Какие вопросы?
Александр в 2008 году отслужил во внутренних войсках. Был командиром отделения быстрого реагирования. В военкомат, как и многие, пришел по повестке. У Саши дома остаются жена и двое детей.
— Я здоров и годен. Есть ли страх? У кого его нет? Не боятся только дураки. Страшно, но надо идти. У меня знакомых уже забрали достаточно. Один приятель сейчас на полигоне в Прудбое, — рассказывает сержант. — Надо просто собраться с духом в первую очередь. Осознать, что происходит. Мы идем воевать против Америки и Евросоюза.
По словам Александра, здесь им пока ничего не сообщают о том, куда повезут и что будет дальше.
— У меня было время. Я купил тушенки, взял спальник, приобрел аптечку, друг подвез термобелье сегодня. Мне кажется, что некоторые не понимают всей ситуации, у них, если честно, сейчас нет никакой осознанности, — считает Саша.
Боец, с его слов, не склонен сгущать краски, но и приукрашивать происходящее считает неправильным.
— Нужна надеяться на себя и своих близких, пока ты здесь. Что-то собирать самому, докупать. У меня вот время было на все это. Моего знакомого забрали с работы и почти сразу в военкомат. Даже не дали толком собраться, — рассказывает наш собеседник.
Михаилу 27 лет. Почти всю сознательную жизнь он отдал армии. «Срочку» служил в танковых войсках. Позже стал мотострелком, заключил контракт. Командовал отделением, взводом. Затем служил в отдельном взводе военной полиции в Ростове.
— Как раз 21 сентября у меня день рождения. Узнал о мобилизации. Не дожидаясь повестки, пришел в военкомат, — поделился своей историей гвардии сержант. — Я до этого по контракту служил пять лет. Уволился два месяца назад. Принял решение опять вернуться к своим товарищам.
Миша говорит, что каждый в России должен понять, какая опасность сейчас нависла над страной.
— По-моему, люди не понимают, что, если сейчас не остановить тех, кто там (на Украине, — Прим. ред.), то когда они придут сюда, уже не станут разбираться, кто ты. Участвовал в СВО или не участвовал. Я, прежде всего, иду защищать свою семью, — рассуждает военный.
По словам Михаила, супруга на его решение отреагировала нормально.
— Она привыкла, знает, кто я, что у меня такая профессия, — говорит собеседник информагентства. — У меня есть боевой опыт. Страшно всем, только дурак не боится. Но, как нам говорил наш командир полка: «Храбрый не тот, кто не боится, а тот, кто сможет это преодолеть и пойти вперед».
Мобилизованным дают время попрощаться с семьями. Миша нежно обнимает дочку и жену.
Артему 27 лет. Служил в Росгвардии рядовым. Признается, что боевого опыта нет.
— У меня ребенку два месяца, в субботу крестить, а я здесь, — говорит мужчина. — Меня смущает то, что, если по «срочке» ты знаешь, например, что год отслужишь, и домой, то здесь — полная неопределенность.
У Артема уже есть спальник, туристический коврик, аптечка. Он признается, что также все покупал сам.
Самым спокойным на первый взгляд кажется один из парней в черной бейсболке. Представляется Андреем. Говорит, что совсем недавно у него закончился краткосрочный контракт.
— Боевой опыт есть. Участник СВО. Так-то я наводчик. Выравнивал линию обороны. Контракт истек, вернулся, еду обратно по своему желанию, — делится 31-летний военный. — А так приходилось быть и снайпером, и гранатометчиком, и телефонистом. Все это умею. Как говорится, выбирай, что хочешь. Еду на Украину по многим причинам. Одна из них — деньги. На заводе столько не заработаешь.
Андрей уточняет, что он как никто другой понимает, что происходит в зоне проведения спецоперации.
— Поймите, я уже что-то видел, знаю, что мне нужно делать. Какой-никакой опыт есть. Ситуация у меня какая? С одной стороны мне нужно там быть (в зоне СВО, — Прим. ред.), с другой, понимаю, что я сам хочу туда поехать, с третьей стороны — мне все равно придется это сделать, — утверждает Андрей.
Один из мобилизованных мужчин курит в стороне ото всех. До построения и отправки в часть остается всего несколько минут.
— Мне 45 лет. Служил во внутренних войсках, имею боевой опыт, — уточняет рядовой. — Получил повестку, сел и поехал. Настроение нормальное. Дома остались жена, двое детей, внучка. Прорвемся.
Построение на импровизированном плацу тонет в напутственных словах. Священники раздают иконки, кто-то из мобилизованных начинает креститься. Женщины не могут сдержать слез.
Играет марш «Прощание славянки». Бойцы с вещами следуют к двум микроавтобусам. Всего несколько десятков метров отделяют их от новой реальности.
Они один за другим скрываются внутри темноты салона. Кто-то выкрикивает: «Мы вернемся!».
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»