«Не боятся только дураки»: два десятка мобилизованных волжан отправили в части

Из Волжского в воинские части Волгоградской области сегодня, 28 сентября, отправили новую команду мобилизованных. Там бойцам должны выдать форму, распределить по подразделениям и направить на переподготовку.

О том, с какими чувствами они уезжают от своих родных, и что для них значит СВО — в материале ИА «Высота 102».





Через сотрудников военкомата, журналистов и провожающих спокойно проходит мужчина в военной экипировке. По его взгляду можно понять, что мужчина настроен решительно и компромиссы явно придуманы не для него.

— Ребят, ну, какие могут быть вопросы. Сами знаете, куда едем, — коротко бросает военный.





Чуть поодаль стоит мужчина в черной куртке. Он «добивает» сигарету и останавливает взгляд на журналистах.

— Говорить ничего не буду.

— Почему?

— Нет настроения… А хотя давай! Какие вопросы?





Александр в 2008 году отслужил во внутренних войсках. Был командиром отделения быстрого реагирования. В военкомат, как и многие, пришел по повестке. У Саши дома остаются жена и двое детей.

— Я здоров и годен. Есть ли страх? У кого его нет? Не боятся только дураки. Страшно, но надо идти. У меня знакомых уже забрали достаточно. Один приятель сейчас на полигоне в Прудбое, — рассказывает сержант. — Надо просто собраться с духом в первую очередь. Осознать, что происходит. Мы идем воевать против Америки и Евросоюза.





По словам Александра, здесь им пока ничего не сообщают о том, куда повезут и что будет дальше.

— У меня было время. Я купил тушенки, взял спальник, приобрел аптечку, друг подвез термобелье сегодня. Мне кажется, что некоторые не понимают всей ситуации, у них, если честно, сейчас нет никакой осознанности, — считает Саша.





Боец, с его слов, не склонен сгущать краски, но и приукрашивать происходящее считает неправильным.

— Нужна надеяться на себя и своих близких, пока ты здесь. Что-то собирать самому, докупать. У меня вот время было на все это. Моего знакомого забрали с работы и почти сразу в военкомат. Даже не дали толком собраться, — рассказывает наш собеседник.





Михаилу 27 лет. Почти всю сознательную жизнь он отдал армии. «Срочку» служил в танковых войсках. Позже стал мотострелком, заключил контракт. Командовал отделением, взводом. Затем служил в отдельном взводе военной полиции в Ростове.

— Как раз 21 сентября у меня день рождения. Узнал о мобилизации. Не дожидаясь повестки, пришел в военкомат, — поделился своей историей гвардии сержант. — Я до этого по контракту служил пять лет. Уволился два месяца назад. Принял решение опять вернуться к своим товарищам.





Миша говорит, что каждый в России должен понять, какая опасность сейчас нависла над страной.

— По-моему, люди не понимают, что, если сейчас не остановить тех, кто там (на Украине, — Прим. ред.), то когда они придут сюда, уже не станут разбираться, кто ты. Участвовал в СВО или не участвовал. Я, прежде всего, иду защищать свою семью, — рассуждает военный.





По словам Михаила, супруга на его решение отреагировала нормально.

— Она привыкла, знает, кто я, что у меня такая профессия, — говорит собеседник информагентства. — У меня есть боевой опыт. Страшно всем, только дурак не боится. Но, как нам говорил наш командир полка: «Храбрый не тот, кто не боится, а тот, кто сможет это преодолеть и пойти вперед».

Мобилизованным дают время попрощаться с семьями. Миша нежно обнимает дочку и жену.





Артему 27 лет. Служил в Росгвардии рядовым. Признается, что боевого опыта нет.

— У меня ребенку два месяца, в субботу крестить, а я здесь, — говорит мужчина. — Меня смущает то, что, если по «срочке» ты знаешь, например, что год отслужишь, и домой, то здесь — полная неопределенность.

У Артема уже есть спальник, туристический коврик, аптечка. Он признается, что также все покупал сам.





Самым спокойным на первый взгляд кажется один из парней в черной бейсболке. Представляется Андреем. Говорит, что совсем недавно у него закончился краткосрочный контракт.

— Боевой опыт есть. Участник СВО. Так-то я наводчик. Выравнивал линию обороны. Контракт истек, вернулся, еду обратно по своему желанию, — делится 31-летний военный. — А так приходилось быть и снайпером, и гранатометчиком, и телефонистом. Все это умею. Как говорится, выбирай, что хочешь. Еду на Украину по многим причинам. Одна из них — деньги. На заводе столько не заработаешь.

Андрей уточняет, что он как никто другой понимает, что происходит в зоне проведения спецоперации.

— Поймите, я уже что-то видел, знаю, что мне нужно делать. Какой-никакой опыт есть. Ситуация у меня какая? С одной стороны мне нужно там быть (в зоне СВО, — Прим. ред.), с другой, понимаю, что я сам хочу туда поехать, с третьей стороны — мне все равно придется это сделать, — утверждает Андрей.





Один из мобилизованных мужчин курит в стороне ото всех. До построения и отправки в часть остается всего несколько минут.

— Мне 45 лет. Служил во внутренних войсках, имею боевой опыт, — уточняет рядовой. — Получил повестку, сел и поехал. Настроение нормальное. Дома остались жена, двое детей, внучка. Прорвемся.





Построение на импровизированном плацу тонет в напутственных словах. Священники раздают иконки, кто-то из мобилизованных начинает креститься. Женщины не могут сдержать слез.





Играет марш «Прощание славянки». Бойцы с вещами следуют к двум микроавтобусам. Всего несколько десятков метров отделяют их от новой реальности.





Они один за другим скрываются внутри темноты салона. Кто-то выкрикивает: «Мы вернемся!».





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»