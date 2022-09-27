Экономика

«Электронные кассиры» банка «Открытие» заменят операционистов во всех дилерских центрах АВИЛОН

Экономика 27.09.2022 11:37
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27.09.2022 11:37


«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») в партнерстве с компанией «СМТ Инжиниринг» завершили пилотный проект по внедрению «электронных кассиров» на базе автоматизированного электронного кассового узла (АЭКУ) в дилерских центрах АВИЛОН. С недавнего времени АГ АВИЛОН полностью отказался от кассовых узлов с операционистами в пользу сервиса нового уровня.
Теперь оплату при покупке нового автомобиля или автомобиля с пробегом, а также оплату услуг сервисного центра можно совершить с помощью электронного кассира, который предназначен для автоматического приема, пересчета, проверки подлинности, хранения и зачисления денежных средств. Кассовый узел нового формата принимает любые суммы, обеспечивая высокую надежность и скорость обработки вносимых наличных денежных средств (~ 1 000 купюр в минуту), а при необходимости и выдает сдачу - оплата происходит буквально за минуту.
Электронный кассир является аппаратом самообслуживания и решает ключевые задачи дилерского центра: заменяет классический кассовый узел с персоналом, упрощает инкассацию и обеспечивает высочайший уровень сохранности денежных средств. Он полностью автономен и работает круглосуточно, без отпусков и выходных.
Пилотный проект по внедрению электронных кассиров длился больше года и был признан успешным. После этого мы приступили к тиражированию автоматических депозитных машин и их поставке «под ключ» в дилерские центры. На сегодня электронными кассирами укомплектовано 100% дилерской сети нашего партнера, — сообщила Анна Гордеева, директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто».Кроме очевидных преимуществ автоматизации процесса оплаты товаров и услуг, электронный кассир позволяет предоставить покупателям сервис нового уровня, улучшает клиентский опыт автомобилистов и делает обслуживание будущих автовладельцев максимально комфортным и безопасным.
Установка электронного кассира – яркий показатель того, что мы заботимся о клиентах, их времени и безопасности. Благодаря АДМ мы сокращаем и упрощаем процесс оплаты услуг буквально до двух действий. Автомобилисты высоко оценили такую возможность и уже не хотят возвращаться к старой схеме оплаты через кассовый узел, —прокомментировал Александр Волчков, заместитель генерального директора по экономике и финансовому блоку АГ АВИЛОН.

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