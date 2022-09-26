Банк «Открытие» снова снизил ставки по всем кредитам для предпринимателей

Экономика 26.09.2022 15:47
0
26.09.2022 15:47
С 26 сентября в банке «Открытие» снижаются ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. По кредитным линиям и единоразовым кредитам минимальная ставка составляет 9,7% годовых, по овердрафту – 10%.
Теперь минимальные ставки в банке начинаются от 9,2% годовых в зависимости от программы и срока кредитования.
Банк «Открытие» предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств – 5 лет, на инвестиционные цели – 15.
Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 15 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка – полностью онлайн.
Подробнее с новыми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.
Сбер поддержал экологические соревнования в Волгоградской области26.09.2022 14:11
Экономика 26.09.2022 14:11
DongFeng и Exeed возглавили в августе список китайских марок по темпам роста продаж26.09.2022 12:25
Экономика 26.09.2022 12:25
Банк «Открытие» запустил сервис передачи данных по эскроу-счетам26.09.2022 10:51
Экономика 26.09.2022 10:51
ВТБ улучшил условия кредитов на автомобили с пробегом26.09.2022 09:29
Экономика 26.09.2022 09:29
Волгоградцам погасили долги по зарплате на 600 тысяч рублей24.09.2022 14:49
Экономика 24.09.2022 14:49
ВТБ начал выдавать льготные автокредиты на машины Haval23.09.2022 14:50
Экономика 23.09.2022 14:50
Клиенты ВТБ смогут оплачивать сотовую связь через голосового ассистента банка в Алисе23.09.2022 12:34
Экономика 23.09.2022 12:34
Новые клиенты банка «Открытие» разместили на сберегательных продуктах более 33 млрд рублей с начала сентября23.09.2022 11:01
Экономика 23.09.2022 11:01
ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса23.09.2022 10:54
Экономика 23.09.2022 10:54
ВТБ финансирует строительство жилого микрорайона в Краснодаре на 9 млрд рублей22.09.2022 15:46
Экономика 22.09.2022 15:46
Три района и город Волгоградской области залезли в кредиты22.09.2022 14:51
Экономика 22.09.2022 14:51
Банк «Открытие» улучшил технологии отправки платежей для корпораций22.09.2022 13:35
Экономика 22.09.2022 13:35
ВТБ Регистратор приступил к ведению реестра акционеров ПАО «ТГК-14»22.09.2022 12:03
Экономика 22.09.2022 12:03
Банк «Открытие» предлагает ипотеку со скидкой 0,2% годовых для всех22.09.2022 12:03
Экономика 22.09.2022 12:03
Сбер работает в обычном режиме, клиентам доступны операции, ажиотажа в них нет22.09.2022 08:48
Экономика 22.09.2022 08:48