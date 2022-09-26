Экономика

Банк «Открытие» снова снизил ставки по всем кредитам для предпринимателей

Экономика 26.09.2022 15:47
0
26.09.2022 15:47


С 26 сентября в банке «Открытие» снижаются ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. По кредитным линиям и единоразовым кредитам минимальная ставка составляет 9,7% годовых, по овердрафту – 10%.
Теперь минимальные ставки в банке начинаются от 9,2% годовых в зависимости от программы и срока кредитования.
Банк «Открытие» предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств – 5 лет, на инвестиционные цели – 15.
Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 15 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка – полностью онлайн.
Подробнее с новыми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.09.2022 14:11
Экономика 26.09.2022 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 12:25
Экономика 26.09.2022 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 10:51
Экономика 26.09.2022 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2022 09:29
Экономика 26.09.2022 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2022 14:49
Экономика 24.09.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2022 14:50
Экономика 23.09.2022 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2022 12:34
Экономика 23.09.2022 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2022 11:01
Экономика 23.09.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2022 10:54
Экономика 23.09.2022 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2022 15:46
Экономика 22.09.2022 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2022 14:51
Экономика 22.09.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.09.2022 13:35
Экономика 22.09.2022 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2022 12:03
Экономика 22.09.2022 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2022 12:03
Экономика 22.09.2022 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2022 08:48
Экономика 22.09.2022 08:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:51
Сбер предупреждает о мошенничестве с якобы «белыми» военными билетамиСмотреть фотографии
15:50
Окно с деревянной рамой соблазнило рецидивиста на 124 кражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:38
«Боимся за детей»: улица в волгоградском поселке превратилась в гоночный трекСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
«Эти территории всегда принадлежали России»: иностранные наблюдатели оценили ход референдума в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в ИжевскеСмотреть фотографии
13:46
Частный коттедж с бассейном на пути стройки новой дороги в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
13:38
Кабмин выделил Волгоградской области еще 34 млн рублей на развитие медициныСмотреть фотографии
13:12
«Обмороженные» жители Волжского устроили погром на остановке: видеоСмотреть фотографии
12:27
«Никаких новшеств»: мобилизованных волгоградцев женят одним днемСмотреть фотографии
12:25
DongFeng и Exeed возглавили в августе список китайских марок по темпам роста продажСмотреть фотографии
11:42
Братья в Волжском осуждены за две смерти от суррогатного алкоголяСмотреть фотографии
11:36
Сообщения с угрозами проверяют в школах и военкоматах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Опубликовано видео из военкомата Урюпинска после пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
«Так я выражаю свой протест»: 35-летний житель Урюпинска рассказал в соцсетях, зачем поджег военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Последствия учебной техногенной аварии ликвидировали под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:01
ОНФ в Волгограде примет жалобы на ошибочную мобилизациюСмотреть фотографии
09:31
Под Волгоградом приняли в строй молодых лейтенантовСмотреть фотографии
09:25
Администрация Урюпинска подтвердила задержание поджигателя военкоматаСмотреть фотографии
07:57
В здании военкомата в Урюпинске Волгоградской области потушили пожарСмотреть фотографии
19:30
Волгоградский «Ротор» вернул лидерство после победы над «Динамо Ставрополь» — 3:1Смотреть фотографии
19:00
В Волгограде назначили главу наблюдательного совета Фонда СВОСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом МФЦ переедет из-за пожара в администрацииСмотреть фотографии
14:28
«Что хотели доказать?»: под Волгоградом сгорело здание местной администрацииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
За поджог мэрии Камышина задержали 37-летнего безработного музыкантаСмотреть фотографии
12:42
«Художник от Бога»: в Волгограде умер монументалист Вячеслав КурочкинСмотреть фотографии
11:54
«Ходили по плакатам ногами»: волгоградцы вызвали полицию к памятнику на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом в лобовом ДТП с иномаркой погибли два человекаСмотреть фотографии
09:13
Четверых жителей Волгоградской области отправили домой с пунктов сборовСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде на новой неделе потеплеет до +24 °ССмотреть фотографии
07:25
«Все равно прорвусь»: жителя Волгоградской области отказались мобилизовывать из-за возрастаСмотреть фотографии
 