Общество

Частный коттедж с бассейном на пути стройки новой дороги в Волгограде сняли с высоты

Общество 26.09.2022 13:46
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26.09.2022 13:46


Охваченный стройкой берег Волги в Кировском и Советском районах Волгограда с любопытными деталями снял с высоты видеограф Александр Блинков.

– Привет, сегодня мы летим от Кировского до Красного, – коротко подписал свой шедевр автор видео.

Полет начинается с Кировского района, где возводят продолжение улицы Электролесовской. Новая дорога, напомним, соединит улицу им. Максима Загорулько с улицей Кирова. Сверху видны активные строительные работы, местами уже сформированная дорога, которая упирается в небольшой зеленый оазис с коттеджем и частным бассейном. Чьи владения оказались на пути стройки, неизвестно. 

Виды прибрежной зоны Советского и Ворошиловского районов Волгограда также оказались впечатляющими. Квадрокоптер пролетел над причалом для яхт и катеров, показал стройку на месте нового здания арбитражного суда Волгоградской области, остатки грузового порта, свежее берегоукрепление, а также реставрацию парохода «Гаситель» - известного памятника речникам Волжского бассейна.

В Центральном районе Волгограда с высоты можно разглядеть всю красоту нового участка набережной, который открыли в этом году к Дню города после реставрации и ремонта. На видео попали зеленые газоны, новые фонтаны и огромный амфитеатр. Полет продолжился над ЦПКиО, «танцующим» мостом и завершился в начале промзоны в Краснооктябрьском районе.

Фото, видео: Александр Блинков / Волгоградсверху 


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