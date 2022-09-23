Студенты показали 433-летнюю историю Волгограда в 80-метровом граффити









Граффити на тему истории города появилось на подпорной стене вдоль Волги в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» в администрации города, над этим произведением трудились 37 студентов института художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета.













– Перед стартом работ шло обсуждение концепции будущей галереи, в котором приняли участие центр городских компетенций «ВЯЗ», представители вузов и мэрии, – рассказали в администрации. – В ходе дискуссий из нескольких вариантов была выбрана тема исторических этапов развития города.

После этого молодые люди приступили к воплощению задуманного, но прежде специалисты мэрии подготовили для молодых художников поверхность стен для рисования.

Полюбоваться тем, что получилось, может любой желающий.

– Протяженность рисунка составила более 80 метров, увидеть его можно на набережной от памятника «Гаситель» до ЦКЗ, – уточнили в администрации.













Как ранее сообщало информагентство, в мае текущего года губернатор Андрей Бочаров обратился к студентам с предложением создать галерею под открытым небом на берегу Волги. В качестве холста глава региона разрешил использовать подпорные стенки, возведенные во время берегоукрепления.

– Я обращаюсь с предложением создать на уникальном месте картинную галерею. На берегах Волги, на многокилометровой подпорной стенке создать галерею сюжетов, картин, видов Волгограда, нашей страны и дать возможность всем, кто путешествует по Волге, видеть эту красоту. Вы представляете? Идут корабли, а тут такие виды. Это отдельный туристический маршрут, – сказал Андрей Бочаров молодым талантам на встрече, которая прошла весной на площадке «Точки кипения» в ВолгГТУ.

Концепцию данного проекта губернатор поручил продумать профильным чиновникам совместно с молодыми художниками и архитекторами.

Фото Павел Мирошкин, ИА «Высота 102»



