Общество

Студенты показали 433-летнюю историю Волгограда в 80-метровом граффити

Общество 23.09.2022 19:52
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23.09.2022 19:52



Граффити на тему истории города появилось на подпорной стене вдоль Волги в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» в администрации города, над этим произведением трудились 37 студентов института художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета. 



Перед стартом работ шло обсуждение концепции будущей галереи, в котором приняли участие центр городских компетенций «ВЯЗ», представители вузов и мэрии, – рассказали в администрации. – В ходе дискуссий из нескольких вариантов была выбрана тема исторических этапов развития города. 
После этого молодые люди приступили к воплощению задуманного, но прежде специалисты мэрии подготовили для молодых художников поверхность стен для рисования.
Полюбоваться тем, что получилось, может любой желающий. 
Протяженность рисунка составила более 80 метров, увидеть его можно на набережной от памятника «Гаситель» до ЦКЗ, – уточнили в администрации.



Как ранее сообщало информагентство, в мае текущего года губернатор Андрей Бочаров обратился к студентам с предложением создать галерею под открытым небом на берегу Волги. В качестве холста глава региона разрешил использовать подпорные стенки, возведенные во время берегоукрепления.
Я обращаюсь с предложением создать на уникальном месте картинную галерею. На берегах Волги, на многокилометровой подпорной стенке создать галерею сюжетов, картин, видов Волгограда, нашей страны и дать возможность всем, кто путешествует по Волге, видеть эту красоту. Вы представляете? Идут корабли, а тут такие виды. Это отдельный туристический маршрут, – сказал Андрей Бочаров молодым талантам на встрече, которая прошла весной на площадке «Точки кипения» в ВолгГТУ. 
Концепцию данного проекта губернатор поручил продумать профильным чиновникам совместно с молодыми художниками и архитекторами. 
Фото Павел Мирошкин, ИА «Высота 102»

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