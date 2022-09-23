Экономика

Новые клиенты банка «Открытие» разместили на сберегательных продуктах более 33 млрд рублей с начала сентября

Экономика 23.09.2022 11:01
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23.09.2022 11:01


За три недели сентября клиенты оформили в два раза больше вкладов и накопительных счетов в банке «Открытие», чем за аналогичный период предыдущих месяцев. Количество активных сберегателей за это время выросло на 4%.
С начала сентября в банке открыто почти 170 тысяч новых сберегательных продуктов. Наиболее активным стал период федеральной рекламной кампании с участием амбассадоров банка – Константина Хабенского и Марины Кравец. Тогда клиенты открывали порядка 15 тысяч вкладов и накопительных счетов в день.
В сентябре почти 58% вкладов было оформлено в отделениях «Открытия» и 42% – в дистанционных каналах (против 52% в среднем за год). Рост доли вкладов, открытых офлайн, связан с желанием новых вкладчиков детально разобраться в особенностях продукта и получить личную консультацию непосредственно в офисе банка. При этом накопительные счета клиенты традиционно предпочитают оформлять онлайн. На этот канал в сентябре приходилось порядка 80% открытий.
Банк «Открытие» предлагает своим клиентам одни из самых привлекательных на рынке ставок по сберегательным продуктам. Доходность для новых сберегателей по вкладу «Первый» достигает 8%, по накопительному счету «Копилка» – 7,5% годовых (с учетом надбавки 1% годовых). Действующим клиентам банк предлагает оформить сезонный вклад «Осенний» со ставкой до 7% и накопительный счет «Копилка» под 6,5% годовых. 
Подробнее об условиях сберегательных продуктов можно узнать на сайте банка.

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