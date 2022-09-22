



ВТБ открыл кредитную линию на сумму 9,2 млрд рублей сроком до пяти лет краснодарской группе компаний ТОЧНО (ранее – «ЮгСтройИмпериал»). С начала года объем проектного финансирования ВТБ в регионе превысил 55 млрд рублей.





ГК ТОЧНО направит кредитные средства на строительство и развитие микрорайона «Родные просторы» в Карасунском округе Краснодара. Он входит в топ-3 самых больших микрорайонов России – общая площадь застройки составляет 44 га. На территории будут проживать свыше 15 тыс. человек. Проект предполагает строительство 29 многоквартирных домов на 10,5 тыс. квартир, а также трех детских садов на 880 человек, школы на 1550 мест, поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса и большого парка для семейного отдыха. Финансируемые объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.





-Краснодарский край лидирует среди регионов России по запуску новых проектов жилого строительства. Это позитивно влияет на экономические показатели, инвестиционную привлекательность края и качество жизни людей. Мы активно финансируем застройщиков региона, в том числе проекты комплексной застройки, и предлагаем нашим партнерам все необходимые инструменты для наращивания темпов строительства. Только в этом году в рамках проектного финансирования мы предоставили на Кубани около 55 млрд рублей, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.





-Нашей группе компаний важно участвовать в развитии Кубани и делать край прогрессивным. Такие проекты, как «Родные просторы» − яркий пример комплексной застройки и создания комфортной городской среды. На данный момент в новом микрорайоне уже построено три многоэтажных дома, работает детский сад на 250 мест, открыт парк семейного отдыха площадью 9 га, подходит к завершению строительство школы и храма, − прокомментировал Николай Амосов, генеральный директор ГК ТОЧНО.





Справка. ГК ТОЧНО – лидирующая инвестиционно-строительная компания юга России, которая объединила под своим брендом крупнейшего застройщика СК ООО «ЮгСтройИмпериал». Входит в ТОП-10 крупнейших строительных компаний и системообразующих предприятий России, занимает первое место в регионе по объемам ввода жилья и потребительским качествам комплексов (по данным ЕРЗ.РФ). Общий объем строительства − более 1,5 млн кв. м. В портфеле группы компаний 46 введенных в эксплуатацию многоэтажных домов. Строительство ведется в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Тихорецке.







