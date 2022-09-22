Банк «Открытие» предлагает ипотеку со скидкой 0,2% годовых для всех

Экономика 22.09.2022 12:03
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22.09.2022 12:03
При выходе на сделку за 30 дней клиенты банка «Открытие» могут воспользоваться дисконтом в размере 0,2% годовых к действующим ставкам. Предложение распространяется на льготные и классические ипотечные программы. при подаче заявки до 15 октября 2022 года включительно.
Скидка 0,2% годовых доступна заемщикам при подписании договора в течение 30 календарных дней с момента одобрения банком решения по ипотеке.
Таким образом минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит 5,3% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — 6,3%. При покупке квартиры на первичном и вторичном рынке, в том числе с использованием материнского капитала, ставка также будет снижена и минимальное значение составит 9,39%* годовых.
Размер первоначального взноса по льготным программам начинается от 15%, по классическим — от 10%. Максимальный срок кредита по всем программам — 30 лет.
Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.
* для зарплатных клиентов при первоначальном взносе от 30% и крупном чеке.
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