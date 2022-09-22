



Половина жителей Южного федерального округа не заметили изменения в ассортименте товаров в магазинах после введения зарубежных санкций. 6% даже наблюдают улучшение ассортимента. 29% считают, что разнообразие и качество товаров стали хуже, а 15% в этом убеждены. Таковы результаты опроса* о влиянии шести месяцев санкций на личное потребление, проведенного банком «Открытие».

66% опрошенных сообщили о росте расходов на продовольственные товары за время действия ограничений: у 24% расходы увеличились незначительно, у 42% - значительно. У 26% расходы на продовольствие не изменились, у 8% сократились.

62% отметили увеличение расходов на непродовольственные товары: у 21% они выросли незначительно, у 41% - значительно. У 30% эти расходы не изменились, у 8% уменьшились.

В своих прогнозах относительно дальнейшего влияния международных ограничений на ассортимент товаров и услуг южане сохраняют умеренный оптимизм. 42% считают, что санкции никак не повлияют: помогут параллельный импорт и импортозамещение. 41% респондентов ожидают ухудшения ассортимента товаров и услуг. По мнению 17%, ассортимент наоборот улучшится.

46% полагают, что международные ограничения не отразятся на их личном благосостоянии. 9% считают, что их благосостояние в дальнейшем улучшится. 45% предполагают, что их благосостояние станет хуже.

*Опрос проведен банком «Открытие» 12-19 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.