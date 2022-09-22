Сбер работает в обычном режиме, клиентам доступны операции, ажиотажа в них нет

Экономика 22.09.2022 08:48 Новости компаний
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22.09.2022 08:48 Новости компаний
Сбербанк продолжает работу в обычном режиме, клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них нет, сообщил журналистам ТАСС первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах форума «Банки России — XXI век».
-Мы работаем как и прежде, и клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем. Что касается кредитов, о которых вы спрашиваете, то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив, — заявил он.
Накануне ЦБ РФ рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизованным гражданам и разработать специальные программы кредитных каникул, реструктуризации или адаптировать существующие займы.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оснований для резкого изменения финансовой ситуации в России нет, банковская система устойчива и средства граждан защищены.
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