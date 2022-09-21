Экономика 21.09.2022 14:14 Новости компаний
0
21.09.2022 14:14 Новости компаний
С 21 сентября клиенты среднего и малого бизнеса могут подать заявку в ВТБ на льготный кредит на новых условиях. Ставки снижены на 0,5 п.п. сразу по трем госпрограммам поддержки предпринимателей.
Ставка по запущенной в августе этого года госпрограмме инвесткредитования МСП снижена до 2,5% для среднего бизнеса и до 4% – для малого и микробизнеса. Льготные кредиты по программе «1764» Минэкономразвития теперь доступны по ставке до 10,25%. По программе стимулирования кредитования МСП ЦБ РФ и Корпорации МСП − до 10,5% годовых.
-Льготные программы – один из важнейших инструментов поддержки и развития среднего и малого бизнеса. Сегодня на них приходится более трети кредитного портфеля ВТБ в этом сегменте. Снижение ставок сделает эти продукты еще более привлекательными для клиентов, поможет предпринимателям более уверенно планировать развитие своего дела. Ставки снижены по востребованным программам, рассчитанным на широкий круг предприятий. Мы планируем существенно нарастить выдачи по ним до конца года, − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
ВТБ – один из лидеров рынка кредитования среднего и малого бизнеса. Кредитный портфель банка в этом сегменте превышает 1,8 трлн рублей.
Подать заявку на льготный кредит можно в офисах ВТБ во всех регионах присутствия банка, а также в контакт-центре по обслуживанию юридических лиц и предпринимателей.
Подробные условия льготного кредитования – на сайте банка www.vtb.ru/malyj-biznes/
Хороший урожай замедлил темпы инфляции в Волгоградской области до 12,7%21.09.2022 15:45
Экономика 21.09.2022 15:45
Клиенты банка «Открытие» смогут вносить в АДМ новые сторублевые банкноты21.09.2022 13:41
Экономика 21.09.2022 13:41
«Волгоградэнергосбыт» переводит на прямые договоры жильцов УК-должников21.09.2022 10:00
Экономика 21.09.2022 10:00
Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн20.09.2022 15:22
Экономика 20.09.2022 15:22
Старейшую швейную фабрику продают в Волгограде20.09.2022 15:13
Экономика 20.09.2022 15:13
Сбер: больше половины кредитов сегменту АПК в Поволжье выданы по госпрограмме МСХ20.09.2022 14:52
Экономика 20.09.2022 14:52
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%20.09.2022 11:32
Экономика 20.09.2022 11:32
Банк «Открытие» предлагает кешбэк 5% за оплату ЖКХ20.09.2022 11:27
Экономика 20.09.2022 11:27
Конференция Сбербанка «Аналитика и тренды рынка недвижимости» собрала ключевых застройщиков Волгоградской области20.09.2022 10:22
Экономика 20.09.2022 10:22
ВТБ оформил кредитные каникулы на 130 млрд рублей в этом году19.09.2022 18:31
Экономика 19.09.2022 18:31
Сбер рекомендует клиентам установить российские сертификаты удостоверяющего центра19.09.2022 18:27
Экономика 19.09.2022 18:27
Банк «Открытие»: котировки золота обновляют минимумы нескольких лет19.09.2022 17:23
Экономика 19.09.2022 17:23
«Красный Октябрь» объявил тендер на ремонтные работы19.09.2022 12:28
Экономика 19.09.2022 12:28
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»19.09.2022 11:48
Экономика 19.09.2022 11:48
Банк «Открытие» начал перевод роботов на российскую платформу PIX Robotics19.09.2022 10:28
Экономика 19.09.2022 10:28