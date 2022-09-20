Экономика

Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн

Экономика 20.09.2022 15:22 Новости компаний
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20.09.2022 15:22 Новости компаний



Сбербанк начислит 3000 рублей клиентам, которые зарегистрируют ИП или юрлицо с помощью онлайн-сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» до 30 ноября. При подаче документов в электронной форме регистрация бизнеса и открытие счета доступны абсолютно бесплатно.

Для получения вознаграждения предпринимателю достаточно после регистрации бизнеса с помощью сервиса Сбера открыть расчетный счет в банке и совершить расходную операцию на сумму не менее 1000 рублей со счета или бизнес-карты. После этого подарочная сумма поступит предпринимателю на расчетный счет до 20 числа месяца, следующего за месяцем проведения расходной операции. 
Также предпринимателю при регистрации бизнеса через сервис Сбера не нужно платить госпошлину, которая составляет 4000 рублей для юрлиц и 800 рублей для ИП.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка: 
«С момента запуска сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» с его помощью свой бизнес зарегистрировали более 350 тысяч владельцев ИП и ООО. Видя высокий спрос на инструмент, мы решили сделать процесс открытия своего дела еще приятнее, и теперь начинающие предприниматели могут не только сэкономить на пошлине, но и получить 3 тысячи рублей от банка. Причем это не бонусы, а реальные деньги, которые можно потратить на любые цели. Кроме того, предпринимателям будут бесплатно доступны самые востребованные нефинансовые сервисы от компаний группы Сбера: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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