Стань частью команды ЛДПР!





Наша страна переживает непростые времена. Весь западный мир вступил в прямое противостояние с нашей Родиной. 30 лет Владимир Жириновский неустанно повторял – Будет именно так! Он знал. Он предвидел.

Сейчас, как никогда партия нуждается в патриотичных, честных, энергичных и неравнодушных людях.

ЛДПР объявляет Всероссийский прием в память о Владимире Вольфовиче Жириновском. Быть в одном строю с ЛДПР, работать на благо Отечества.

Памятный прием в ряды ЛДПР продлится до конца 2022 года. Вступить и получить партбилет с особой отметкой и памятный знак «Жириновский Навсегда» можно в Волгоградском региональном отделении ЛДПР по адресу г. Волгоград, ул. Советская 14А.

Стать членом ЛДПР просто:

• Ваш возраст должен быть старше 18 лет;

• Вы поддерживаете программу партии.

здесь . Заполните заявление о вступлении в ЛДПР непосредственно в штабе регионального отделения по адресу: г. Волгоград, ул. Советская 14А. Как вступить в наши ряды в ваших районах вы можете узнать по телефону: +7 (844) 238-20-07 или подать заявку



