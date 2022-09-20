Общество

Стань частью команды ЛДПР!

Общество 20.09.2022 18:00
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20.09.2022 18:00


Наша страна переживает непростые времена. Весь западный мир вступил в прямое противостояние с нашей Родиной. 30 лет Владимир Жириновский неустанно повторял – Будет именно так! Он знал. Он предвидел. 
Сейчас, как никогда партия нуждается в патриотичных, честных, энергичных и неравнодушных людях.
ЛДПР объявляет Всероссийский прием в память о Владимире Вольфовиче Жириновском. Быть в одном строю с ЛДПР, работать на благо Отечества. 
Памятный прием в ряды ЛДПР продлится до конца 2022 года. Вступить и получить партбилет с особой отметкой и памятный знак «Жириновский Навсегда» можно в Волгоградском региональном отделении ЛДПР по адресу г. Волгоград, ул. Советская 14А.
Стать членом ЛДПР просто:
• Ваш возраст должен быть старше 18 лет;
• Вы поддерживаете программу партии.
Заполните заявление о вступлении в ЛДПР непосредственно в штабе регионального отделения по адресу: г. Волгоград, ул. Советская 14А. Как вступить в наши ряды в ваших районах вы можете узнать по телефону: +7 (844) 238-20-07 или подать заявку здесь.

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