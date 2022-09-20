Стань частью команды ЛДПР!

Общество 20.09.2022 18:00
0
20.09.2022 18:00
Наша страна переживает непростые времена. Весь западный мир вступил в прямое противостояние с нашей Родиной. 30 лет Владимир Жириновский неустанно повторял – Будет именно так! Он знал. Он предвидел.
Сейчас, как никогда партия нуждается в патриотичных, честных, энергичных и неравнодушных людях.
ЛДПР объявляет Всероссийский прием в память о Владимире Вольфовиче Жириновском. Быть в одном строю с ЛДПР, работать на благо Отечества.
Памятный прием в ряды ЛДПР продлится до конца 2022 года. Вступить и получить партбилет с особой отметкой и памятный знак «Жириновский Навсегда» можно в Волгоградском региональном отделении ЛДПР по адресу г. Волгоград, ул. Советская 14А.
Стать членом ЛДПР просто:
• Ваш возраст должен быть старше 18 лет;
• Вы поддерживаете программу партии.
Заполните заявление о вступлении в ЛДПР непосредственно в штабе регионального отделения по адресу: г. Волгоград, ул. Советская 14А. Как вступить в наши ряды в ваших районах вы можете узнать по телефону: +7 (844) 238-20-07 или подать заявку здесь.
Скончался экс-вратарь волгоградского «Ротора»20.09.2022 21:38
Общество 20.09.2022 21:38
Бочаров готовит отмену особого противопожарного режима в Волгоградской области20.09.2022 20:43
Общество 20.09.2022 20:43
Тяжелобольному мальчику из Волгограда Детфонд организовал комфортный путь до Москвы20.09.2022 19:39
Общество 20.09.2022 19:39
Участник Сталинградской битвы Николай Небыков отметил свое 100-летие20.09.2022 19:09
Общество 20.09.2022 19:09
Организаторы ParkSeason Fest объяснили провал фестиваля в Волгограде20.09.2022 18:13
Общество 20.09.2022 18:13
МЧС предупредило о бурях и грозах 21 сентября в Волгограде и области20.09.2022 16:03
Общество 20.09.2022 16:03
В Волгограде вынесли приговор за инсценировку ДТП20.09.2022 15:43
Общество 20.09.2022 15:43
Трое депутатов ГД последовали примеру волгоградского губернатора20.09.2022 15:39
Общество 20.09.2022 15:39
В Волжском простились с бывшим замглавы администрации области20.09.2022 12:50
Общество 20.09.2022 12:50
Число самозанятых в Волгоградской области достигло 76 тысяч20.09.2022 12:15
Общество 20.09.2022 12:15
Андрей Бочаров перечислил в фонд СВО свою месячную зарплату20.09.2022 11:15
Общество 20.09.2022 11:15
В Волгограде залатали прохудившийся магистральный трубопровод20.09.2022 11:06
Общество 20.09.2022 11:06
В Волгограде отменили аукцион на перевозки маршруткой №46с20.09.2022 10:23
Общество 20.09.2022 10:23
В Волгограде похоронили погибшего на Украине майора Илью Дрокова20.09.2022 09:50
Общество 20.09.2022 09:50
Семь лет развития: в микрорайоне «Долина» отметили День рождения20.09.2022 08:41
Общество 20.09.2022 08:41