ВТЗ улучшил складскую логистику









На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), реализован проект по совершенствованию логистической деятельности предприятия, который включает инициативы по повышению энергоэффективности производства и обновлению парка подъемно-транспортной техники.

В рамках проекта в службе складского хозяйства реконструировали систему внутреннего освещения складов оборудования, вспомогательных материалов, металла и металлических изделий. В ходе работ специалисты заменили электропроводку и установили энергосберегающие светодиодные светильники взамен устаревших ламп. Реализация инициатив позволит достичь существенной экономии электроэнергии и затрат на эксплуатационные расходы, продлить срок службы электросетей, обеспечить экологическую безопасность, улучшить условия труда работников.

Также на предприятии обновили парк специальной подъемно-транспортной техники для склада. В частности, закуплен новый ножничный передвижной гидравлический подъемник, который позволит более мобильно, качественно и безопасно выполнять складские операции.

— Складская логистика — важная составляющая работы крупного промышленного предприятия. Развитие этого направления повышает конкурентоспособность завода за счет ускорения процессов обработки грузов и поставки продукции клиентам. Кроме того, реализация подобных проектов позволяет улучшить условия работы и повысить производительность труда сотрудников, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

На ВТЗ системно проводятся мероприятия по повышению энергоэффективности и улучшению условий труда. Ранее на предприятии завершили проект модернизации насосного оборудования, а также открыли модульный комплекс для участка отдела технического контроля трубопрокатного цеха №1.



