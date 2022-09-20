Банк «Открытие» предлагает кешбэк 5% за оплату ЖКХ

Экономика 20.09.2022 11:27
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20.09.2022 11:27
Банк «Открытие» запустил акцию «Кешбэк за оплату ЖКХ». Новые клиенты, оформившие до 31 октября 2022 года дебетовую или зарплатную Opencard, будут получать повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ.
Оплачивая покупки до 30 ноября 2022 года картой Opencard, клиенты смогут получать:
• повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ*;
• кешбэк 1,5% за все покупки с 1 октября, до конца сентября – 1%;
• кешбэк 2% за все покупки при поддержании статуса «Плюс» с 1 октября, до конца сентября – 1,5%.
После окончания акции «Кешбэк за оплату ЖКХ» держатели карт продолжат получать кешбэк до 2% в рамках программы лояльности МАКС.
Максимальные ежемесячные лимиты по начислению бонусов:
• для клиентов без статуса – до 500 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 3000 бонусных рублей за все покупки;
• для клиентов со статусом «Плюс» – до 750 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 5000 бонусных рублей за все покупки.
В рамках акции бесплатными будут выпуск и обслуживание карты Opencard. Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение «Открытия», с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка.
* за оплату на сумму не менее 100 рублей; для клиентов, ранее не оформлявших Opencard.
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