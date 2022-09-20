Экономика

Банк «Открытие» предлагает кешбэк 5% за оплату ЖКХ

Экономика 20.09.2022 11:27
0
20.09.2022 11:27


Банк «Открытие» запустил акцию «Кешбэк за оплату ЖКХ». Новые клиенты, оформившие до 31 октября 2022 года дебетовую или зарплатную Opencard, будут получать повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ.
Оплачивая покупки до 30 ноября 2022 года картой Opencard, клиенты смогут получать:
• повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ*;
• кешбэк 1,5% за все покупки с 1 октября, до конца сентября – 1%;
• кешбэк 2% за все покупки при поддержании статуса «Плюс» с 1 октября, до конца сентября – 1,5%.
После окончания акции «Кешбэк за оплату ЖКХ» держатели карт продолжат получать кешбэк до 2% в рамках программы лояльности МАКС.
Максимальные ежемесячные лимиты по начислению бонусов:
• для клиентов без статуса – до 500 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 3000 бонусных рублей за все покупки;
• для клиентов со статусом «Плюс» – до 750 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 5000 бонусных рублей за все покупки.
В рамках акции бесплатными будут выпуск и обслуживание карты Opencard. Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение «Открытия», с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка.
* за оплату на сумму не менее 100 рублей; для клиентов, ранее не оформлявших Opencard.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.09.2022 11:32
Экономика 20.09.2022 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.09.2022 10:22
Экономика 20.09.2022 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2022 18:31
Экономика 19.09.2022 18:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2022 18:27
Экономика 19.09.2022 18:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2022 17:23
Экономика 19.09.2022 17:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2022 12:28
Экономика 19.09.2022 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2022 11:48
Экономика 19.09.2022 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2022 10:28
Экономика 19.09.2022 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2022 10:23
Экономика 19.09.2022 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2022 09:56
Экономика 19.09.2022 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2022 09:49
Экономика 19.09.2022 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.09.2022 10:59
Экономика 17.09.2022 10:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.09.2022 16:26
Экономика 16.09.2022 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.09.2022 15:41
Экономика 16.09.2022 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.09.2022 14:56
Экономика 16.09.2022 14:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:09
ГД приняла поправки в УК РФ за преступления в период мобилизацииСмотреть фотографии
13:48
Задержанного за смертельное ДТП волгоградского депутата готовы исключить из ЕРСмотреть фотографии
12:50
В Волжском простились с бывшим замглавы администрации областиСмотреть фотографии
12:15
Число самозанятых в Волгоградской области достигло 76 тысячСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом браконьер выловил сетью 93 чехониСмотреть фотографии
11:31
Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию «5-в-1»Смотреть фотографии
11:30
В ДТП с мусоровозом легковушку разорвало пополам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Андрей Бочаров перечислил в фонд СВО свою месячную зарплатуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде залатали прохудившийся магистральный трубопроводСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде отменили аукцион на перевозки маршруткой №46сСмотреть фотографии
10:22
Мошенник обокрал врача-педиатра из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:20
Пособника ИГИЛ* из Волгограда отправили в колонию на 9 летСмотреть фотографии
10:14
«Это все студенты»: в самом дорогом парке Котово испарилась построенная на деньги нацпроекта баскетбольная площадкаСмотреть фотографии
10:06
Памятник морякам-североморцам в Волгограде приведут в порядок впервые за 45 летСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде похоронили погибшего на Украине майора Илью ДроковаСмотреть фотографии
09:13
Не работают школа и детсад: крупную коммунальную аварию устраняют в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
08:41
Семь лет развития: в микрорайоне «Долина» отметили День рожденияСмотреть фотографии
08:37
«Покупайте за свои?»: волгоградка пожаловалась на проблемы с получением бесплатных лекарствСмотреть фотографии
07:56
У пассажиров поезда «Ташкент-Волгоград» отобрали платья и подшипникиСмотреть фотографии
20:51
После публикаций в СМИ власти Камышина возьмутся за воинские захороненияСмотреть фотографии
19:40
Обнулили заднеприводные: Волгоградское УФАС нашло нарушения в закупке услуг для скорой помощи на 2,3 миллиарда рублейСмотреть фотографии
18:39
Волгоградскую область накроет ливнями и градомСмотреть фотографии
16:52
Многодетную мать в Волгограде прокуроры переселили из аварийной коммуналкиСмотреть фотографии
16:31
Уволенный за фейки о СВО Мельниченко проиграл суд и снова сбежал от СМИСмотреть фотографии
16:05
Бочаров первым сделал взнос в созданный фонд поддержки военнослужащихСмотреть фотографии
15:45
Депутат районной думы задержан в Волгоградской области за смертельное ДТПСмотреть фотографии
14:47
Отстали от Уфы и Оренбурга: в ГД поступил законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентябряСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом курьера обокрали после тяжелого рабочего дняСмотреть фотографии
13:51
Вооруженный ножом житель Волжского на остановке напал на мужчину – видеоСмотреть фотографии
13:05
У «Волгоград Арены» отключились светофорыСмотреть фотографии
 