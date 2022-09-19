Экономика 19.09.2022 18:27 Новости компаний
0
19.09.2022 18:27 Новости компаний
В связи с предстоящим переходом сайтов Сбера на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры рекомендуем всем клиентам установить сертификаты НУЦ на личные устройства для обеспечения бесперебойного и безопасного доступа к онлайн-ресурсам Сбера.
Информация о способах установки, а также ответы на часто задаваемые вопросы о сертификатах НУЦ доступны по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/certificates.
Обращаем внимание, что мобильные приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес на платформах iOS и Android уже имеют встроенные сертификаты Национального удостоверяющего центра, пользоваться ими абсолютно безопасно.
Пользователям Android рекомендуем обновить приложения СберБанк Онлайн и СберБизнес до последних версий.
ВТБ оформил кредитные каникулы на 130 млрд рублей в этом году19.09.2022 18:31
Экономика 19.09.2022 18:31
Банк «Открытие»: котировки золота обновляют минимумы нескольких лет19.09.2022 17:23
Экономика 19.09.2022 17:23
«Красный Октябрь» объявил тендер на ремонтные работы19.09.2022 12:28
Экономика 19.09.2022 12:28
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»19.09.2022 11:48
Экономика 19.09.2022 11:48
Банк «Открытие» начал перевод роботов на российскую платформу PIX Robotics19.09.2022 10:28
Экономика 19.09.2022 10:28
На «Красном Октябре» состоялся молодежный форум для работников металлургической отрасли19.09.2022 10:23
Экономика 19.09.2022 10:23
Клиенты ВТБ нарастили объем переводов в дружественные страны до 5 млрд рублей19.09.2022 09:56
Экономика 19.09.2022 09:56
Сбер приглашает предпринимателей на бизнес-форум в Волгограде19.09.2022 09:49
Экономика 19.09.2022 09:49
Доходы населения Волгоградской области резко взлетели после начала СВО17.09.2022 10:59
Экономика 17.09.2022 10:59
ВТБ в Волгограде нарастил выдачу кредитов наличными на 32%16.09.2022 16:26
Экономика 16.09.2022 16:26
Банк «Открытие»: высокая сберегательная активность провоцирует снижение ключевой ставки16.09.2022 15:41
Экономика 16.09.2022 15:41
Студенты проявили интерес к образовательным кредитам16.09.2022 14:56
Экономика 16.09.2022 14:56
Сбер выступил генеральным партнёром Российской недели государственно-частного партнёрства16.09.2022 13:32
Экономика 16.09.2022 13:32
Токари АО «КАУСТИК» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»16.09.2022 12:17
Экономика 16.09.2022 12:17
ВТБ принял заявки на промышленную ипотеку на 5 млрд рублей16.09.2022 11:03
Экономика 16.09.2022 11:03