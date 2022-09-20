Общество

Семь лет развития: в микрорайоне «Долина» отметили День рождения

Общество 20.09.2022 08:41
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20.09.2022 08:41


Праздник, посвященный седьмому Дню рождения микрорайона «Долина», прошел в парке «Черкасовский». Этот «островок свежести» в жарком Волгограде уже давно является излюбленным местом отдыха жителей микрорайона. Сотни человек пришли сюда, чтобы посмотреть концерт, организованный застройщиком DARS Development.
Праздничную программу открыло шоу барабанщиц, которые исполнили любимые хиты горожан. 

Затем на сцену вышли известные волгоградские вокалисты Александр Харитонов и Мария Сергеева. Артистам подпевала и молодежь, и представители старшего поколения. Собравшихся порадовали и выступления детских хореографических коллективов.

Свое мастерство показали ребята из студии танца «Фламинго». Уже несколько лет этот ансамбль открывает двери для детей «Долины», раскрывая новые таланты. Именно дополнительные возможности для воспитания и развития детей в комфортных условиях привлекают в микрорайон волгоградские семьи.
Ирина Вихневич, решила приехать в микрорайон вслед за родственниками. Молодая мама воспитывает двоих детей, и лучшего места, по словам женщины, для того, чтобы спокойно растить детей, в Волгограде трудно найти.

В семье появился второй малыш, и нам нужно было расширяться. Куда ехать? Туда, где комфортно. Здесь уютно. Есть всё необходимое для жизни, Детские сады, школа, шикарный парк, такой красивый, что в центр ехать не нужно, чистый воздух, – делится Ирина. – Наш дом сейчас достраивается. Мы готовимся к переезду. А пока активно принимаем участие в жизни микрорайона.

Праздник стал для жителей веселым и запоминающимся: с розыгрышем призов, забавными аниматорами, таинственными иллюзионистами, бесплатным мороженным и пенной вечеринкой. 

Вместе с семьей на праздник пришел и Дмитрий Невский. В «Долине» семья проживает с 2017 года. Сначала переехали сами, а потом подтянули друзей из Волгограда, Камышина и республики Калмыкия.

Здесь все для людей сделано. Парки, газоны, детские сады, школа. Цены на новостройки приемлемые. Мы купили трехкомнатную квартиру и не пожалели, – рассказывает Дмитрий.
С Днем рождения микрорайона, собравшихся на праздник жителей, поздравил ведущий праздника Алексей Голдов.  

Он отметил, что «Долина» растет и развивается. Сегодня площадь застройки микрорайона составляет более семидесяти гектаров. Однако, компания DARS Development планирует увеличить объемы строительства в четыре раза. 
Жители с радостью встретили новость о том, что в микрорайоне появится прогулочная набережная, поликлиника, детский сад и новые дороги. 
За семь лет застройщику микрорайона удалось много добиться. Но впереди еще большие планы, которые предстоит реализовать.

Сегодня на территории Советского района возводятся объект  «Долина 2». Это проект комплексной застройки, рассчитанный до 2025 года. Он займет площадь 67 гектаров и будет включать 265 тысяч кв.м. комфортного жилья. В «Долине 2» запланировано строительство новой школы, детского сада, ФОКа, Делового центра и поликлиники.
На пересечении улиц Тюленева и Степанищева идет строительство большого супермаркета, уже закладывается фундамент торгового центра в «Приозерном» квартале. К слову, там уже работает школа имени Леонида Викторовича Слуцкого – прославленного футбольного тренера.
Развивается транспортная доступность микрорайона. Полным ходом идет строительство дороги, которая соединит «Долину» и вторую продольную магистраль. По плану жители смогут напрямую выезжать к остановке «Зеленое кольцо» уже в 2023 году.
Также к 2023 году в «Долине» будет величественно красоваться квартал «Приозерный» и начнется строительство квартала «Радиоцентр», который займет территорию свыше 277 гектаров.

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