Обнулили заднеприводные: Волгоградское УФАС нашло нарушения в закупке услуг для скорой помощи на 2,3 миллиарда рублей

Волгоградское УФАС выявило нарушения при проведении закупки на оказание услуг по обеспечению деятельности скорой медицинской помощи на сумму более 2,3 млрд. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, поводом стало обращение ООО «Волгоградская неотложка», которое пожаловалось на действия ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» при организации и проведении конкурса в августе 2020 года.

Тогда государственное учреждение заказало услуги по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи, а именно выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания скорой медицинской помощи в 2021-2025 годах. Начальная максимальная цена контракта по закупке составила 2 336 881 514,40 рублей.

Суть жалобы заключалась в том, что заказчик в конкурсной документации необоснованно установил преимущество в 20 баллов для участников, у которых в наличии имеются автомобили с полным или передним приводом относительно автомобилей заднего привода. В связи с чем участник закупки, имеющий автомобили с задним приводом, был поставлен в неравное положение с иными участниками закупки. К слову, ранее, до 2021 года данную услугу оказывал заявитель по делу на автомобилях с задним приводом.

В УФАС пояснили, что при рассмотрении дела ГБУЗ не представило объективное и разумное обоснование для установления значения критерия в 20 баллов за наличие автомобилей с полным или передним приводом и 0 баллов - за наличие автомобилей с задним приводом.

В результате комиссия выявила нарушения п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, выразившееся в создании участнику торгов (имеющему, к примеру, автомобили с передним приводом) преимущественных условий участия в торгах, которые привели к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи в Волгоградской области.

К слову, данный конкурс уже изучался центральным аппаратом ФАС России. В рамках рассмотрения жалобы на процедуру торгов были выявлены нарушения закона о контрактной системе. Усмотрев признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ГБУЗ, ФАС России передала материалы в волгоградский антимонопольный орган.

В Волгоградском УФАС корреспонденту ИА "Высота 102" пояснили, что по материалам рассмотрения дела виновные лица будут привлечены к административной ответственности. При этом, подчеркнули в ведомстве, требовать признания аукциона недействительным в антимонопольном органе не будут, так как контракт уже исполняется, а судебные тяжбы могут нанести вред интересам жителей региона. Однако, пояснили в УФАС, обратиться в суд с требованием признания аукциона недействительным может автор жалобы - ООО "Волгоградская неотложка".

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что по информации медицинского учреждения, в проведенной закупке указаны требования к оснащению автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе о наличии у автомобилей переднего или полного привода.

— Такие требования обоснованы, так как автомобили СМП обслуживают вызовы, в том числе по адресам, находящихся в труднодоступном для автомобильного транспорта частном секторе. Опыт эксплуатации заднеприводных автомобилей указывает на то, что в зимний период проезд к таким адресам бывает труднодоступным. В настоящий момент все выпускаемые автомобили СМП имеют передний или полный привод. Добавим, что при размещении закупки центральный аппарат ФАС неоднократно проверял документацию, нарушения не были выявлены, — прокомментировали в облздраве. — Отметим, что "Волгоградская неотложка" также принимала участие в конкурсных процедурах, однако в период их проведения не смогла представить все необходимые документы, в том числе о праве собственности на автомобили. Позже, после окончания конкурсных процедур ими была подана жалоба, которая в дальнейшем была ими отозвана.

Напомним, ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» заказало услуги выездных бригад для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи и медицинской эвакуации в 2021-2025 годах. Услуги должны предоставляться ежедневно, в круглосуточном режиме на территории Волгоградской области на автомобилях скорой медицинской помощи класса «В» с водителями в количестве не менее 90 штук. Тогда в аукционе приняли участие две компании. Победителем было признано ООО «МТ-сервис».

А на днях стало известно, что главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» покидает свой пост и готовится возглавить поликлинику №2. На данной должности Олег Ярыгин, который является также депутатом Волгоградской гордумы, находился с марта 2020 года.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

