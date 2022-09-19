Борьба с коррупцией

Обнулили заднеприводные: Волгоградское УФАС нашло нарушения в закупке услуг для скорой помощи на 2,3 миллиарда рублей

Борьба с коррупцией 19.09.2022 19:40
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19.09.2022 19:40


Волгоградское УФАС выявило нарушения при проведении закупки на оказание услуг по обеспечению деятельности скорой медицинской помощи на сумму более 2,3 млрд. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, поводом стало обращение ООО «Волгоградская неотложка», которое пожаловалось на действия ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» при организации и проведении конкурса в августе 2020 года. 

Тогда государственное учреждение заказало услуги по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи, а именно выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания скорой медицинской помощи в 2021-2025 годах. Начальная максимальная цена контракта по закупке составила 2 336 881 514,40 рублей.

Суть жалобы заключалась в том, что заказчик в конкурсной документации необоснованно установил преимущество в 20 баллов для участников,  у которых в наличии имеются автомобили с полным или передним приводом относительно автомобилей заднего привода. В  связи с чем участник закупки, имеющий автомобили с задним приводом, был поставлен в неравное положение с иными участниками закупки. К слову, ранее, до 2021 года  данную услугу оказывал заявитель по делу на автомобилях с задним приводом.

В УФАС пояснили, что при рассмотрении дела ГБУЗ не представило  объективное и разумное обоснование для установления значения критерия в 20 баллов за наличие автомобилей с полным или передним приводом и 0 баллов - за наличие автомобилей с задним приводом.

В результате комиссия выявила нарушения п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, выразившееся в создании участнику торгов (имеющему, к примеру, автомобили с передним приводом) преимущественных условий участия в торгах, которые привели к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи в Волгоградской области.

К слову, данный конкурс уже изучался центральным аппаратом ФАС России. В рамках рассмотрения жалобы на процедуру торгов были выявлены нарушения закона о контрактной системе. Усмотрев признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ГБУЗ,  ФАС России передала материалы в волгоградский антимонопольный орган.

В Волгоградском УФАС корреспонденту ИА "Высота 102" пояснили, что по материалам рассмотрения дела виновные лица будут привлечены к административной ответственности. При этом, подчеркнули в ведомстве, требовать признания аукциона недействительным в антимонопольном органе не будут, так как контракт уже исполняется, а судебные тяжбы могут нанести вред интересам жителей региона. Однако, пояснили в УФАС, обратиться в суд с требованием признания аукциона недействительным может автор жалобы - ООО "Волгоградская неотложка". 

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что по информации медицинского учреждения, в проведенной закупке указаны требования к оснащению автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе о наличии у автомобилей переднего или полного привода. 

— Такие требования обоснованы, так как автомобили СМП обслуживают вызовы, в том числе по адресам, находящихся в труднодоступном для автомобильного транспорта частном секторе. Опыт эксплуатации заднеприводных автомобилей указывает на то, что в зимний период проезд к таким адресам бывает труднодоступным. В настоящий момент все выпускаемые автомобили СМП имеют передний или полный привод. Добавим, что при размещении закупки центральный аппарат ФАС неоднократно проверял документацию, нарушения не были выявлены, — прокомментировали в облздраве. — Отметим, что "Волгоградская неотложка" также принимала участие в конкурсных процедурах, однако в период их проведения не смогла представить все необходимые документы, в том числе о праве собственности на автомобили. Позже, после окончания конкурсных процедур ими была подана жалоба, которая в дальнейшем была ими отозвана.

Напомним, ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» заказало услуги выездных бригад для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи и медицинской эвакуации в 2021-2025 годах. Услуги должны предоставляться  ежедневно, в круглосуточном режиме на территории Волгоградской области на  автомобилях скорой медицинской помощи класса «В» с водителями в количестве не менее 90 штук. Тогда в аукционе приняли участие две компании. Победителем было признано ООО «МТ-сервис».

А на днях стало известно, что главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» покидает свой пост и готовится возглавить поликлинику №2. На данной должности Олег Ярыгин, который является также депутатом Волгоградской гордумы, находился с марта 2020 года. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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