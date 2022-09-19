Сотрудники Гремячинского ГОКа прошли онкоскрининг









Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» прошли бесплатную первичную диагностику онкологических заболеваний. Участие в акции было добровольным и бесплатным для всех сотрудников предприятия.

-В этом году волонтеры-медики совместно с партнерами в 24 регионах России запустили Всероссийский проект по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!». В Волгограде на корпорацию «ЕвроХим» вместе с нашим региональным отделением выехали специалисты НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Этот выезд стал 15 в рамках проекта. Мы рассчитываем привлечь больше внимания людей к вопросам онкологии, ведь чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов его победить, — отметила председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.





В Котельниково акция прошла в несколько этапов. Предварительно на предприятии прошла масштабная информационная кампанию. Работники анонимно ответили на вопросы анкеты. Анализ полученных ответов позволил определить, в консультации каких именно специалистов-онкологов нуждаются участники акции.

В соответствии с данными, полученными во время анкетирования, в акции приняли участие онкологи узкой специальности. Прием проводили маммолог, уролог, дерматолог и эндокринолог.













Чтобы избежать очередей и сделать прохождение обследования комфортным и необременительным для докторов и пациентов, организаторы составили график приема. Участники акции приходили в назначенное время и получали подробную индивидуальную консультацию специалистов.

Общие вопросы онкопрофилактики врачи и сотрудники предприятия обсудили на интерактивной лекции. Во время теоретического блока медики развенчали распространенные мифы об онкологии, особенно о непобедимости рака. Ведь, вопреки расхожему мнению, если выявить новообразование на первой-второй стадии, то вылечить его можно примерно в 95% случаев. Именно поэтому жизненно важно внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить диспансеризацию.

В практической части лекции участники при помощи анатомических макетов научились основным методам самодиагностики, прошли тестирование на предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

-Здоровье сотрудников – самое важное для нашего предприятия, - подчеркнул директор по производству ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Роман Бергер. – Поэтому на Гремячинском ГОКе действует программа дополнительного медицинского страхования, и наши сотрудники в любое время могут получить консультацию или медицинскую помощь в лучших лечебных заведениях региона. Но пройти онкологическое обследование решится не каждый. И мы благодарны врачам института Блохина, АНО «Национальные приоритеты» и всем организаторам за это прекрасное начинание и возможность сделать очень важный шаг на пути к здоровью и уверенности в счастливом завтрашнем дне.







