Экология

Сбер стал генеральным партнёром «Чистых Игр» — ежегодных экологических соревнований

Экология 19.09.2022 10:06 Новости компаний
0
19.09.2022 10:06 Новости компаний


17 сентября в 80 городах страны стартовали ежегодные экологические соревнования в рамках всероссийского Осеннего Кубка Чистоты от «Чистых Игр». Участники турнира будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на скорость. В этом году Сбер выступил генеральным партнёром кубка.
Кубки Чистоты ежегодно проходят весной и осенью в формате спортивных чемпионатов — с онлайн-рейтингом и награждением победителей. Более 1000 волонтёров Сбера примут участие в кубке в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе, Хабаровске, Челябинске, Волгограде и других городах. Игры продлятся до 25 сентября.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Мы не первый раз участвуем в инициативах "Чистых Игр", но впервые делаем это в масштабах всей страны, с широким участием наших волонтёров, клиентов и партнёров. Экология — одно из самых популярных направлений у волонтёров Сбера. Мы регулярно выезжаем на субботники, высаживаем деревья в лесах и парках (до 2023 года планируем посадить 1 млн саженцев), очищаем берега водоёмов и другие природные территории, разделяем и сортируем мусор в своих отделениях. Банк организованно собирает порядка 1,5 тыс. тонн макулатуры ежегодно, направляя её на переработку. Мы также минимизируем использование бумаги: начиная с 2019 года сэкономлено уже 1,9 млрд листов формата А4 — эквивалент 165 тыс. деревьев. И для нас очень важно развивать экологическое движение в стране, вовлекать в него новых участников — как на корпоративном, так и на частном уровне. Сделать это можно, например, на нашей платформе "Сберегаем то, что любим. Вместе" в разделе "Забота о природе".

В этом году в рамках Осеннего Кубка Чистоты пройдёт ещё одна экологическая акция —«Вторскамейка». Из пластика, собранного участниками игр, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Москве и Волгограде будут сделаны скамейки. Они будут установлены на местах проведения Чистых Игр в знак того, что эти территории были очищены, а собранный мусор пошёл на благоустройство территории. Брошенная бутылка, собранная волонтёром, — не мусор, а вторсырьё, и акция это наглядно показывает.

Игроки Осеннего Кубка Чистоты также могут поучаствовать в конкурсе клипов. Для этого необходимо зарегистрироваться, прийти на Чистые Игры, снять ролик во время уборки, опубликовать его в клипах «ВКонтакте» с хештегом #клипчистыеигры. Пять победителей будут объявлены после 31 октября в сообществе Чистых Игр «ВКонтакте». Победителей ждут приятные подарки, сувениры и мерч «ВКонтакте».

Всероссийские игры пройдут при поддержке Сбера, Фонда президентских грантов, сети гипермаркетов «Лента», «ВКонтакте» и Союза эковолонтёрских организаций. Принять участие в Осеннем Кубке Чистоты России и убраться в родном городе может любой желающий. Нужно только найти свой город в списке игр, зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенное время в указанное место. 

Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека, в том числе раздел «Забота о природе».
«Чистые Игры» — командные соревнования по очистке зелёных территорий, в которых люди соревнуются в сборе и сортировке мусора, используя мобильное приложение (как Pokemon Go, только с мусором). В каждом мероприятии участвует от 30 до 1500 человек, которые за час собирают от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. Мероприятия обычно проходят в формате фестиваля — с ведущим, музыкой и пикником. С 2014 года состоялось 1,7 тыс. таких игр в 508 городах. Участниками соревнований стали более 100 тыс. человек, собравшие 2,7 тыс. тонн мусора.


 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
18.09.2022 15:13
Экология 18.09.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2022 13:18
Экология 16.09.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Экология
14.09.2022 13:56
Экология 14.09.2022 13:56
Комментарии

0
Далее
Экология
12.09.2022 16:07
Экология 12.09.2022 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.09.2022 21:14
Экология 07.09.2022 21:14
Комментарии

0
Далее
Экология
07.09.2022 14:24
Экология 07.09.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2022 22:35
Экология 06.09.2022 22:35
Комментарии

0
Далее
Экология
05.09.2022 15:45
Экология 05.09.2022 15:45
Комментарии

0
Далее
Экология
02.09.2022 14:58
Экология 02.09.2022 14:58
Комментарии

0
Далее
Экология
31.08.2022 14:23
Экология 31.08.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Экология
29.08.2022 09:51
Экология 29.08.2022 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
25.08.2022 15:13
Экология 25.08.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Экология
24.08.2022 09:31
Экология 24.08.2022 09:31
Комментарии

0
Далее
Экология
24.08.2022 09:14
Экология 24.08.2022 09:14
Комментарии

0
Далее
Экология
23.08.2022 19:43
Экология 23.08.2022 19:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:55
На перевернувшего машину в ДТП в Волжском составили четыре протоколаСмотреть фотографии
11:48
Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»Смотреть фотографии
11:29
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего на тротуаре 16-летнюю девочкуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров поручил обогреть волгоградцев до начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:16
«Ребенка назвали Зорро»: травмированному лебедю из Урюпинска дали имяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
Сотрудники Гремячинского ГОКа прошли онкоскринингСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде простятся с погибшим на Украине 26-летним Ильей ШкуринымСмотреть фотографии
10:26
Коллекцию часов волгоградского бизнесмена за 46 млн рублей сняли с торговСмотреть фотографии
10:23
На «Красном Октябре» состоялся молодежный форум для работников металлургической отраслиСмотреть фотографии
10:16
Ушел доить коров и не вернулся: в Волгоградской области разбираются в гибели сельчанинаСмотреть фотографии
10:10
«Скотину спасли не всю»: свиноматки с поросятами сгорели на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
Момент столкновения Mercedes и такси в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
На ВТЗ прошла межзаводская школа ремонтниковСмотреть фотографии
08:52
Центр Волгограда сковали пробки из-за ДТП с таксиСмотреть фотографии
08:41
Россети восстановили подачу света в многоэтажки Волгограда после повторного ЧПСмотреть фотографии
08:17
Фирма из Карачаево-Черкессии построит в Михайловке ледовый дворецСмотреть фотографии
22:22
МЧС предупредило о грозе, ливне и шквалистом ветре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:58
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем»Смотреть фотографии
20:03
Лебедя-инвалида из Урюпинска везут на лечение в ВолгоградСмотреть фотографии
18:31
ККС Волгоградской области займется судьей, засветившимся в ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
17:01
Депутат Иосиф Ефремов сделал свой выборСмотреть фотографии
16:34
Жара все высушила: Волжская ГЭС будет экономить воду до 10 октябряСмотреть фотографии
15:46
Определился соперник волгоградского «Ротора» в ближайшем матче Кубка РоссииСмотреть фотографии
15:13
Волгоградцы решат судьбу трех полувековых свалок в черте городаСмотреть фотографии
14:42
Ушлый коммерсант оставил без денег и кирпича десятки клиентов в Волгограде, Волжском и КалмыкииСмотреть фотографии
12:56
Шесть медучреждений Волгоградской области получат новые диагностические комплексыСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Артемом ШмелевымСмотреть фотографии
11:31
В лобовом ДТП в Волгоградской области погиб 71-летний водительСмотреть фотографии
11:14
Оторванное в ДТП колесо убило пассажирку иномарки под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:12
Еще одну проблемную многоэтажку ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском сдадут до конца годаСмотреть фотографии
 