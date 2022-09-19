Сбер стал генеральным партнёром «Чистых Игр» — ежегодных экологических соревнований





17 сентября в 80 городах страны стартовали ежегодные экологические соревнования в рамках всероссийского Осеннего Кубка Чистоты от «Чистых Игр» . Участники турнира будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на скорость. В этом году Сбер выступил генеральным партнёром кубка.

Кубки Чистоты ежегодно проходят весной и осенью в формате спортивных чемпионатов — с онлайн-рейтингом и награждением победителей. Более 1000 волонтёров Сбера примут участие в кубке в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе, Хабаровске, Челябинске, Волгограде и других городах. Игры продлятся до 25 сентября.





Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Мы не первый раз участвуем в инициативах "Чистых Игр", но впервые делаем это в масштабах всей страны, с широким участием наших волонтёров, клиентов и партнёров. Экология — одно из самых популярных направлений у волонтёров Сбера. Мы регулярно выезжаем на субботники, высаживаем деревья в лесах и парках (до 2023 года планируем посадить 1 млн саженцев), очищаем берега водоёмов и другие природные территории, разделяем и сортируем мусор в своих отделениях. Банк организованно собирает порядка 1,5 тыс. тонн макулатуры ежегодно, направляя её на переработку. Мы также минимизируем использование бумаги: начиная с 2019 года сэкономлено уже 1,9 млрд листов формата А4 — эквивалент 165 тыс. деревьев. И для нас очень важно развивать экологическое движение в стране, вовлекать в него новых участников — как на корпоративном, так и на частном уровне. Сделать это можно, например, на нашей платформе "Сберегаем то, что любим. Вместе" в разделе "Забота о природе".





В этом году в рамках Осеннего Кубка Чистоты пройдёт ещё одна экологическая акция —«Вторскамейка» . Из пластика, собранного участниками игр, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Москве и Волгограде будут сделаны скамейки. Они будут установлены на местах проведения Чистых Игр в знак того, что эти территории были очищены, а собранный мусор пошёл на благоустройство территории. Брошенная бутылка, собранная волонтёром, — не мусор, а вторсырьё, и акция это наглядно показывает.





Игроки Осеннего Кубка Чистоты также могут поучаствовать в конкурсе клипов. Для этого необходимо зарегистрироваться, прийти на Чистые Игры, снять ролик во время уборки, опубликовать его в клипах «ВКонтакте» с хештегом #клипчистыеигры. Пять победителей будут объявлены после 31 октября в сообществе Чистых Игр «ВКонтакте». Победителей ждут приятные подарки, сувениры и мерч «ВКонтакте».





Всероссийские игры пройдут при поддержке Сбера, Фонда президентских грантов, сети гипермаркетов «Лента», «ВКонтакте» и Союза эковолонтёрских организаций. Принять участие в Осеннем Кубке Чистоты России и убраться в родном городе может любой желающий. Нужно только найти свой город в списке игр, зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенное время в указанное место.





Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека, в том числе раздел «Забота о природе».

«Чистые Игры» — командные соревнования по очистке зелёных территорий, в которых люди соревнуются в сборе и сортировке мусора, используя мобильное приложение (как Pokemon Go, только с мусором). В каждом мероприятии участвует от 30 до 1500 человек, которые за час собирают от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. Мероприятия обычно проходят в формате фестиваля — с ведущим, музыкой и пикником. С 2014 года состоялось 1,7 тыс. таких игр в 508 городах. Участниками соревнований стали более 100 тыс. человек, собравшие 2,7 тыс. тонн мусора.











