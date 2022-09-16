Студенты проявили интерес к образовательным кредитам

Экономика 16.09.2022 14:56 Новости компаний
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16.09.2022 14:56 Новости компаний
Пока вузы поводят итоги приёмной кампании-2022, банки делятся информацией по выданным образовательным кредитам на обучение с господдержкой. Данный кредит, действительно, довольно интересный инструмент, ведь помимо льготной ставки, он даёт возможность не погашать основной долг во время учёбы.
Образовательный кредит с господдержкой даёт возможность перенести большую часть платежей на период после окончания вуза, когда заёмщик находит работу и начинает получать стабильный доход. Льготный период распространяется на весь срок обучения и 9 месяцев после него. Срок кредитования — 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно. В это время студент погашает только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года обучения.
Такой заём можно взять на оплату любого периода учёбы (семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) в любом вузе страны, имеющем лицензию и аккредитацию. Кредит можно оформить с 14 лет, для несовершеннолетних студентов нужно письменное согласие родителя. Если обстоятельства изменятся — например, студент решит поменять специальность, университет либо возьмёт академический отпуск, субсидия и льготы сохранятся.
Рост популярности образовательных кредитов отмечают и банкиры. Так, по данным Поволжского банка Сбербанка с начала 2022 года было выдано образовательных кредитов с государственной поддержкой в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общий портфель таких кредитов в региональном банке на начало сентября 2022 года превысил 550 млн рублей. При этом, как отмечается в сообщении пресс-службы Сбера, в 88% случаев образовательные кредиты оформляют молодые люди в возрасте до 25 лет, а средний размер образовательного кредита в этом году в Сбербанке в Поволжье составил 175 983 рублей.
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