Экономика

Банк «Открытие»: высокая сберегательная активность провоцирует снижение ключевой ставки

Экономика 16.09.2022 15:41
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16.09.2022 15:41


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует.
Совет директоров Банка России принял ожидаемое решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7,5%. Также регулятор снизил прогноз по инфляции на конец 2022 г. с 12-15% до 11-13%. Учитывая, что предыдущий прогноз допускал снижение ключевой ставки до 7% к концу года, улучшение ожиданий по инфляции расширяет потенциал снижения ставки до 6,5%. В то же время прогноз «Открытие Research» остается вблизи 13% – наблюдаемое снижение уровня цен в последнее время в основном определялось сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию, и действие данного фактора уже близко к своему завершению.
Дальнейшие решения Банка России в отношении ключевой ставки, на наш взгляд, будут преимущественно определяться изменением кредитной активности банков и сберегательной активности населения. Она остается высокой, несмотря на снижение уровня ставок и достижения ими – по оценке Банка России – уровня «нейтральных» значений. В то же время, по оценкам «Открытие Research», с учетом высокой сберегательной активности уровень ставок по-прежнему оказывает негативное влияние на потребительский спрос.
Регулятор отметил, что экономическая динамика складывается лучше ожиданий середины года. И хотя прогноз снижения ВВП был оставлен без изменений на уровне 4-6%, пресс-релиз уточнил, что по абсолютному значению снижение будет ближе к нижней границе диапазона. Прогноз «Открытие Research» в отношении ВВП также был скорректирован под влиянием улучшения ожиданий по добыче нефти: прогноз снижения экономики был пересмотрен с 3,9% до 2,9-3,3%, прогноз добычи нефти – с 507 млн тонн до 520-530 млн тонн.
Важным заявлением в пресс-релизе стоит отметить свидетельство постепенного восстановления потребительского импорта и импортозамещения, а также то, что все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в новых условиях. В то же время регулятор остается крайне осторожен в отношении 2023 г., отмечая риски усиления торговых и финансовых ограничений, и сохраняет неизменным свой прогноз по инфляции на уровне 5-7%.
Финансовые рынки практически не продемонстрировали заметной – отличной от ежедневной волатильности – реакции на решение регулятора. Курс доллара к рублю остался без изменений вблизи 60 за доллар, индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, оставшись в зеленой зоне по сравнению с уровнем открытия, доходности ОФЗ снизились на 5 б.п.

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