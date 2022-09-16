Общество

«Открытие Авто» выяснил, какие онлайн-сервисы наиболее интересны волгоградским автовладельцам

Общество 16.09.2022 12:06
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16.09.2022 12:06


По данным опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), большинству волгоградских водителей интересны автомаркетплейсы, если на таких онлайн-площадках они получат полный спектр услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием автомобиля. Самыми полезными сервисами автолюбители назвали покупку, онлайн-подбор и оценку машины.
Большинство автовладельцев Волгограда признались, что хотели бы получать в одном месте весь спектр автомобильных услуг: 79% опрошенных интересны автомаркетплейсы с дистанционным форматом обслуживания. В пятерке наиболее популярных онлайн-сервисов были отмечены: покупку (72%), онлайн-подбор (43%), оценку (39%), продажу автомобиля и рассрочку при покупке машины (по 36%).
В топ-10 также вошли услуги автострахования (35%), бронирования автомобиля у дилера (30%), кредитования (28%), продажи запчастей, расходных материалов и аксессуаров (27%) и выездного тест-драйва (25%). Продажа машины при этом оказалась наиболее актуальной услугой для мужчин (75%). Женщины, в свою очередь, чаще отмечали оценку (46%) и онлайн-подбор (45%) авто.
Менее востребованными среди казанских автолюбителей оказались: трейд-ин (23%), онлайн-запись на сервис - СТО, мойка, замена шин (16%), доставку автомобиля (11%), оформление таких дополнительных сервисных опций, как помощь на дороге, продленная гарантия и пр. (8%), оплату штрафов (7%), аренду ТС (3%) и автоломбард (2%).
Интересно, что молодежь (до 30 лет) чаще отмечала дистанционные и сопутствующие выбору автомобиля сервисы: онлайн-подбор (48%), выездной тест-драйв (34%), онлайн-запись на сервис (26%). Водители в возрасте 46-55 лет выбирали услуги, связанные с владением авто: оценку имеющегося автомобиля (46%), трейд-ин и рассрочку при покупке ТС (37%), кредитование – 35%, продажу запчастей и расходников (27%). И, наконец, представители старшего поколения (55+) чаще прочих интересовались гарантированными опциями, к примеру, бронированием автомобиля у дилера (35%) или покупкой услуги помощи на дороге.

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