«Утренний квест»: в Волгограде упавшее дерево перегородило дорогу пешеходам

Происшествия 16.09.2022 09:46
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16.09.2022 09:46
Сегодня, 16 сентября, жителям домов, прилегающих к ярмарке на площади Возрождения в Краснооктябрьском районе, пришлось идти на работу по оживленной автодороге из-за рухнувшего на пешеходный тротуар дерева.
- На подходе к сельскохозяйственной ярмарке мне дорогу перегородило огромное дерево. Пришлось выбрать другой, небезопасный путь, так как в пятницу здесь начинается основная торговля и очень много машин, - рассказали ИА «Высота 102» очевидцы.
На фото видно, что дерево рухнуло поперек пешеходной дороги возле пятиэтажного дома №1 по улице Кузнецова, утянув за собой электропровода.
Накануне ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждало о грозе, граде и шквалистом усилении ветра до 20-22 м/с минувшей ночью и утром, 16 сентября. Скорее всего, дерево не выдержало удара стихии и упало.
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