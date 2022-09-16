«Утренний квест»: в Волгограде упавшее дерево перегородило дорогу пешеходам









Сегодня, 16 сентября, жителям домов, прилегающих к ярмарке на площади Возрождения в Краснооктябрьском районе, пришлось идти на работу по оживленной автодороге из-за рухнувшего на пешеходный тротуар дерева.













- На подходе к сельскохозяйственной ярмарке мне дорогу перегородило огромное дерево. Пришлось выбрать другой, небезопасный путь, так как в пятницу здесь начинается основная торговля и очень много машин, - рассказали ИА «Высота 102» очевидцы.













На фото видно, что дерево рухнуло поперек пешеходной дороги возле пятиэтажного дома №1 по улице Кузнецова, утянув за собой электропровода.













Накануне ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждало о грозе, граде и шквалистом усилении ветра до 20-22 м/с минувшей ночью и утром, 16 сентября. Скорее всего, дерево не выдержало удара стихии и упало.



