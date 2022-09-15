Вельвет-нейл – тренд осени 2022 года

Полезно знать 15.09.2022 15:33
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15.09.2022 15:33
Индустрия красоты каждый сезон преподносит новые тренды в уходе за внешностью. Нейл-вектор – не исключение. На осень 2022 года эксперты выводят на первое место имитации на ногтях изысканно выглядящего вельвета.
Тон этому направлению во многом определили столь известные личности, как Хейли Бибер и Селена Гомес. Они активно используют данный вид декорирования, а их нейл-мастера тестируют на своих клиентах несколько вариантов такого оформления. Имитация вельвета продвигается и многими звездными стилистами и молодыми бьюти-блогерами.
Заметим, для следования существующим тенденциям сегодня совершенно необязательно отправляться в дорогие салоны. Справиться с задачей можно и самостоятельно. На выручку приходят специализированные площадки в интернете, где представлено немало полезной информации.
Как добиться ожидаемого эффекта рассказывают Женские журналы онлайн. Например, для получения вельветовой фактуры требуется не так уж и много. Необходимо подобрать в тон лак и флокирующую пудру. Далее остается нанести первый в два слоя, а вторую сразу же посыпать сверху.
Женские журналы являются сегодня верными помощниками тому, кто стремится к удобному поддержанию модного образа. Крупные онлайн-проекты всегда в курсе новостей индустрии, а также дают читателям практические рекомендации по претворению интересных идей в жизнь.
В специализированных сетевых изданиях можно найти много полезной информации по различным аспектам жизни: рекомендации по здоровому образу жизни с проверенными веками рецептами, новости о применении инновационных технологий в косметологии и пластической хирургии, статьи по психологии личности, отношений между родителями и детьми, между партнерами.
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