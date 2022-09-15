Общество

Жертвы интернет-мошенников рассказали о небезопасности VPN-сервисов

Общество 15.09.2022 13:44
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15.09.2022 13:44


Безопасность наших данных в интернете – одна из важнейших цифровых проблем современности. По данным Роскомнадзора, около 60 крупных утечек персональной информации с начала этого года привели к тому, что в сеть попали более 230 млн записей с личными данными россиян. Конечно, в таких утечках можно обвинить допустившие их компании, но бывает, что пользователи сами способствуют потере своих данных. Роль популярных сегодня VPN-сервисов в таких утечках куда более существенна, чем привыкли думать любители анонимайзеров. Многие из них уже сами в этом убедились, став жертвами действий мошенников.
Опасность использования VPN-сервисов подтверждают все больше наших соотечественников. Довольно частая ситуация — при установке анонимайзера на ваше устройство устанавливается шпионское программное обеспечение, которое затем получает доступ к вашим учетным данным и крадет их. 
Жительница Москвы Кира установила VPN, ради выгодных покупок со скидками на сайтах ушедших из России модных брендов. Этого ей сделать не удалось: вместе с VPN она скачала и шпионскую программу. После этого ссылка привела девушку на поддельный сайт магазина, и деньги за покупку отправились мошенникам.
Сколько денег я потеряла, говорить не буду, муж убьет! Но, девочки, сами знаете, насколько меня «обули». Никогда и нигде до этого я такие длинные посты не писала, но здесь думаю — молчать нельзя, потому что знаю, многие из вас по всяким брендам скучают, да, замены пока нет, но и ВПН не выход. Даже не вздумайте! — пишет Кира на своей странице во «ВКонтакте».
Эксперты уверены в небезопасности использования анонимайзеров, ведь через VPN проходят все данные пользователя: начиная от посещенных сайтов, и заканчивая логинами и паролями. Ко всему этому получает доступ владелец сервиса, и здесь только стоит надеяться на его добросовестность, что бывает, к сожалению, далеко не всегда.
В лучшем случае данные сольют на черную биржу, где их купит крупное маркетинговое агентство для таргетинга своей рекламы. В худшем — данные попадут в руки откровенных мошенников, которые зарабатывают разводами доверчивых пользователей, предупреждает главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер. 
По его словам, большинство VPN-сервисов собирают большое количество данных, и даже могут заявлять о том, что все это защищено, но реальной защитой приватности пользователей они не занимаются. Такие компании не особо беспокоятся о возможных утечках и дальнейших продажах персональных данных.
Студентку столичного вуза Владу мошенники обманули классической историей о нездоровье мамы, которой срочно нужно помочь деньгами «на лечение». Шокированная девушка поверила и взяла на эти цели 300 тыс. рублей в микрокредитной организации, 200 из которых оформили на себя еще две подруги. Студентка отправила деньги мошенникам, а на следующий день с ней связалась мама, которая все выходные была на даче без связи. Теперь вся семья вынуждена отдавать все заработанное на погашение кредита.
Где-то в марте-апреле я скачала впн, позже они начали пачками тупить, а я пачками скачивать, чтобы переключаться между ними. В июне у меня увели страничку в «ВК», потом мне пришлось блокировать карту, потому что позвонили из отделения и сказали, что кто-то пытается ей воспользоваться, ну а потом уже вот эта история с мамой. Ее нет в социальных сетях, я нигде и никому не рассказывала о ее заболеваниях, да вот даже номер поликлиники и ФИО врача откуда им знать? Думаю, они просто читали мои переписки и видели, как мама мне отправляет выписки из истории болезни, — поделилась Влада в соцсетях.
Артем Геллер убежден, что все VPN-компании, неважно, платный или бесплатный сервис они предоставляют, — это большая серая зона. 
Через них проходят наши данные, а как они с ними поступают — это уже их ответственность, нравственные принципы и так далее. Но точно одно: это бизнес. А любой бизнес требует денег. Как их заработать? Например, слить базы данных. Так что у пользователей нет никаких гарантий в принципе, — рассуждает специалист.
Даже в платных VPN-сервисах может находиться уязвимость, например, в силу их архитектуры и возможностей использования. По словам эксперта, самый надежный вариант сохранения личных данных — не использовать VPN совсем.

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