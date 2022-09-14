Экономика

ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке

Экономика 14.09.2022 15:22 Новости компаний
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14.09.2022 15:22 Новости компаний


ВТБ запускает в интернет-банке C2B-платежи через СБП, что позволит пользователям оплачивать покупки в торговых точках по QR-коду. Ранее этот сервис был доступен только в мобильном приложении.

Новый функционал доступен владельцам смартфонов операционных систем iOS и Android. Для совершения операции клиентам нужно зайти в веб-версию ВТБ Онлайн, выбрать оплату по QR-коду в разделе «Платежи» и сканировать QR-код. Комиссия за совершение покупок через СБП не взимается.

-Сегодня платежи через СБП стали надежной альтернативой ушедшим из России бесконтактным сервисам оплаты. Ежемесячно его используют более полмиллиона наших клиентов, и до конца года на рынке платежей такой способ займет не менее 5%. Его развитию помогают низкие комиссии для торговых точек, в сравнении с классическим карточным эквайрингом и запуск новых технологий. Операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции, растет число пользователей СБПэй, а также обороты по ним, – отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. ВТБ также начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей.

ВТБ продолжает расширять функционал розничного интернет-банка – он уже максимально близок мобильному приложению, включая возможность быстрого входа по биометрии. Ранее в веб-версии ВТБ онлайн стали доступны оплата коммунальных и других услуг по QR-коду, управление онлайн-подписками через СБП, подключение дополнительных настроек безопасности.

Изменилась главная страница — теперь она выглядит так же, как в мобильном приложении. Блоки с продуктами визуально разделены, также на странице появился быстрый доступ к самым популярным операциям — оплате по QR-коду, переводам по номеру телефона, карты или между своими счетами. Для удобной навигации в интернет-версии появилось нижнее меню, уже ставшее привычным для пользователей мобильной версии ВТБ Онлайн.

 

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