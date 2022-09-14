Экономика 14.09.2022 14:01 Новости компаний
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14.09.2022 14:01 Новости компаний
Всё больше жителей России переходят на банковские карты в качестве универсального средства оплаты проезда в общественном транспорте. Сегодня ими оплачивается уже 7 млн поездок ежедневно — это рекордный показатель, который за прошедший год увеличился на треть. Банковская карта сейчас — самый распространённый инструмент оплаты проезда: транспортные карты или наличные используются существенно реже.
Как отмечают в Сбере, такая популярность объясняется внедрением инновационной технологии приёма платежей, которая позволяет «обилетить» человека менее чем за секунду — даже при отсутствии связи с банком, которой может и не быть в дорожных условиях. Списание оплаты за проезд с карт пассажиров возможно и после поездки — в течение четырёх суток. Онлайн-сервисы позволяют гражданам видеть историю своих поездок с указанием дат и маршрутов в своём личном кабинете.
- Ещё в 2015 году мы начали внедрять систему бесконтактной оплаты проезда на основе эквайринга Сбера. Это позволило России выйти на лидирующие в мире позиции по числу городов, в которых проезд можно оплатить банковской картой. И, главное, это сформировало у миллионов людей уникальный клиентский опыт, когда обычной картой любого банка можно расплатиться и в супермаркете, и в интернете, и в автобусе. Исчезла необходимость носить с собой отдельную карту, мелкие купюры или монеты, а гражданам, имеющим право на льготный проезд, больше не нужно показывать в транспорте удостоверение благодаря технологии Social ID. Уверен, что этот удобный, быстрый и безопасный способ оплаты продолжит быстро распространяться, упрощая жизнь людей во всех регионах страны, - отметил Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.
Сбер создал самую крупную в мире систему безналичной оплаты в общественном транспорте и продолжает расширять географию безналичного мира. Оплата проезда банковской картой в общественном транспорте доступна уже в 147 городах. По итогам августа с начала года совершено более 1,4 млрд оплат проезда в транспорте с помощью банковской карты — это на 20% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Сбербанком запущен новый сервис по управлению платежами, совершенными в общественном транспорте, и погашением задолженностей по банковским картам. Теперь пассажир может получить информацию обо всех поездках, оплаченных с помощью банковских карт или смартфонов, а также погасить задолженности и вывести карту из стоп-листа. Для использования нового личного кабинета пассажиру необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться, ввести номер пластиковой банковской карты, с которой была произведена оплата, погасить задолженность в случае ее возникновения этой же банковской картой или любой другой банковской картой.
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