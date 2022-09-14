Общество

«Осталось трое детей»: в Урюпинске простились с погибшим на Украине сержантом ВДВ Алексеем Цыбиным

Общество 14.09.2022 18:55
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14.09.2022 18:55


Сегодня, 14 сентября  в Урюпинске простились  с погибшим в ходе СВО сержантом Алексеем Цыбиным. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области. Осенью ему исполнилось бы 34 года. Алексей был отцом троих детей. Он с самого начала участвовал в спецоперации, а погиб 8 сентября. 

— Алексей учился в средней школе №6, потом поступил в Камышинский педколледж по специальности «физическая культура». Срочную службу прошел в городе Капустин Яр, — рассказали ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска. — Контракт о военной службе заключил в 2013 году, поступив в 56-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ, дислоцировавшуюся в городе Камышине. В 2021-м был переведен в город Феодосия республики Крым. Сержант Алексей Цыбин служил в должности командира боевой машины парашютно-десантного батальона. 

Урюпинцы выражают соболезнование родным погибшего. Алексей до конца выполнил воинский долг и остался верным раз и навсегда данной присяге. 

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