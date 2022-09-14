



Амбициозная программа экоразвития должна дать результат уже через три года.

В конце прошлого года программу представил губернатор Валерий Лимаренко. Инициативу главы Сахалина и Курил поддержали на федеральном уровне.

Что же планируют делать региональные власти? Внедрять энергоэффективные технологии, осуществлять раздельный сбор мусора и утилизацию отдыхов современными методами. Главный же вызов заключается в достижении углеродной нейтральности.

Избавиться от следов

В последнее время во всем мире говорят о снижении углеродного следа — т. е. выбросов парниковых газов. Лимаренко Валерий Игоревич добился включения островного региона в число пилотных субъектов РФ по проведению декарбонизации. Срок начала проекта был обозначен как конец 2025 года, но старт эксперимента отложили. Его планируют начать в сентябре 2022-го и окончить в 2028-м.

Одним из основных двигателей прогресса станет углеродный рынок. Механизм регулируемых государством квот на выбросы позволит установить потолок, который нельзя будет обойти. В то же время компании смогут покупать и продавать углеродные единицы, эквивалентные тонне предотвращениях выбросов или поглощенного углекислого газа.

Чистая энергия

Как заявил Лимаренко Валерий, еще одним важным шагом на пути к экологичному будущему станет модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Например, меняется система теплоснабжения с целью снизить удельный расход топлива более чем на треть. В регионе продолжается реализация программы догазификации — до 2025 года экологически чистое топливо появится в большинстве домовладений Сахалина и Курил, обещает Валерий Лимаренко. По просьбе главы области волонтеры консультируют жителей по вопросам газификации, объясняют им юридические нюансы и помогают со сбором необходимых документов.

Идет модернизация энергосистемы Курил. На островах вместо угля и дизеля будет использоваться сжиженный природных газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии. Для хранения СПГ Валерий Игоревич Лимаренко дал поручение к 2023 году разработать систему приема и регазификации.

Обновляется областной автобусный парк, многие автомобили переходят на экологически чистое топливо: электричество или газ, что также способствует сокращению выбросов в атмосферу. Предполагается, что к 2026 году половина автомобилистов региона откажутся от бензина.

Важной частью экологической политики станет реформа обращения с ТКО. Уже разработана дорожная карта реализации проекта.



